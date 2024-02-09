Экс-начальник Генштаба обратился к украинцам — что сказал напоследок

Бывший глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Шаптала. Фото: УНИАН

Бывший глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Шаптала поблагодарил работников штаба, военных и украинцев. Он также вспомнил павших бойцов за оборону Родины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram в пятницу, 9 февраля.

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Бывший глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Шаптала. Фото: t.me/generalstaff_ru

Что сказал Шаптала

"Согласно Указу Президента Украины, оставляю пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Выражаю глубокую признательность слаженной команде Генерального штаба за поддержку, понимание и самоотверженное выполнение задач", — отметил бывший глава Генштаба.

Он также поблагодарил военных и командование ВСУ. Также Шаптала вспомнил павших воинов, защищавших страну от России.

"Склоняю голову перед памятью воинов, которые положили свою жизнь за свободу Украины", — написал украинский генерал-лейтенант.

Кроме того, он поблагодарил и украинцев, которые "поддерживают наше войско".

"Ваш патриотизм и несокрушимость придают силы нашей армии и делают нашу страну крепче. Ваш вклад в будущую победу навсегда останется в памяти нации", — подчеркнул Шаптала.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Генштаб ВСУ"

Что известно о реформировании командования ВСУ

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Генштаба Сергея Шапталу. На его место глава государства избрал нового кандидата, известно, кто им стал.

Также мы сообщали, что Зеленский уволил и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Соответствующий приказ появился в четверг, 8 февраля.

Добавим, что место Главнокомандующего занял Александр Сырский. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко спрогнозировал, каких изменений ожидать передовой в 2024 году.