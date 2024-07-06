Экс-командир "Азова" Максим Жорин назвал интернет-издание, которое не должно работать в Украине

Максим Жорин. Фото: dialog.ua

Некоторые из представителей Страна.юа до сих пор не выехали за пределы Украины. Интернет-издание продолжает работать, несмотря на то, что в свое время вылило немало грязи на националистов.

Об этом в пятницу, 5 июля, заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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Скриншот сообщения Максима Жорина

Почему экс-глава "Азова" считает, что Страна.юа не должна продолжать работу в Украине

Военный отметил, что не следит за российскими и пророссийскими источниками, потому что считает их помойками, однако сотрудники Страна.юа должны не только остаться без работы, но и ответить за коллаборационизм.

"Я хорошо помню, сколько дерьма вылили эти недожурналисты на националистов. Очень странно, что на них не обращали внимания все это время, и надеюсь, теперь забыть о них не получится. Хочется видеть причастных не просто без работы, а привлеченными к ответственности за коллаборационизм", — подчеркнул Жорин.

Напомним, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады считает, что ядерное оружие может быть применено как с российской, так и с белорусской территории, однако это не повод пытаться повлиять на врага переговорами.

Ранее экс-командир "Азова" прокомментировал произошедший в одной из ветеринарных клиник Одессы инцидент. Там мужчина обругал ветеринарного врача, потерявшего ноги на войне. По мнению Жорина, в обществе должен быть максимальный уровень нетерпимости к таким проявлениям неуважения к ветеранам.