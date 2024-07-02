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Екскомандир "Азову" Жорін прокоментував ймовірність ядерної загрози з боку Білорусі

2 липня 2024 15:26
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Чи реальна ядерна загроза з боку Білорусі — думка військового
Екскомандир «Азову» Максим Жорін. Фото: скриншот
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Ядерна зброя цілком вірогідно може бути застосована як з території Росії, так і з території Білорусі. І про це варто не тільки Україні памʼятати, а і західним країнам.

Про це заявив екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін у Telegram у вівторок, 2 липня. 

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Військовий нагадав, що Білорусь де-факто втягнута у війну з перших днів. Проте особливого військового потенціалу там немає, тому цю область Росія використовує для розміщення техніки й військових об’єктів, для обстрілів та як ще один напрямок дестабілізації ситуації на кордоні з Україною. 

"З приводу можливості застосування ядерної зброї: в першу чергу не треба забувати, в які часи живемо та з ким маємо справу. Ядерна зброя цілком вірогідно може бути застосована — як з території РФ, так і Білорусі. Про це варто не тільки нам памʼятати, а і західним країнам, які поки не виглядають настільки ж рішуче", — зазначив військовий. 

На думку Жоріна, такі загрози — не привід жити в страху та намагатись переговорами вплинути на ворога.

"Ми повинні робити все, аби скажені російські собаки не могли ядерною зброєю скористатись та перестали погрожувати всьому світу. Ми маємо їх знищити — тоді й загрози більше ні для кого ніякої не буде", — наголосив екскомандир "Азову".

Екскомандир «Азову» Жорін прокоментував ймовірність ядерної загрози з боку Білорусі - фото 1
Допис Максима Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, за інформацією Інституту вивчення війни (ISW), лідер РФ Володимир Путін віддав наказ про виробництво і розгортання ядерних ракет малої, а також середньої дальності. 

Раніше речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук назвав ядерні погрози Росії як слабкість та неспроможність на полі бою.

Раніше ми повідомляли, що делегації США та Китаю провели неофіційні перемовини щодо ядерної зброї вперше за п'ять років. 

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