Екскомандир "Азову" Максим Жорін назвав інтернет-видання, яке не має працювати в Україні

Максим Жорін. Фото: dialog.ua

Деякі із представників Страна.юа досі не виїхали за межі України. Інтернет-видання продовжує працювати, попри те, що свого часу вилило чимало бруду на націоналістів.

Про це в п'ятницю, 5 липня, заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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Скриншот повідомлення Максима Жоріна

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Військовий зазначив, що не стежить за російськими та проросійськими джерелами, бо вважає їх помийками, однак працівники Страна.юа мають не лише залишитися без роботи, а й відповісти за колабораціонізм.

"Я добре пам’ятаю, скільки лайна вилили ці недожурналісти на націоналістів. Дуже дивно, що на них не звертали уваги весь цей час, і сподіваюсь, тепер забути про них не вийде. Хочеться бачити причетних не просто без роботи, а притягнутими до відповідальності за колабораціонізм", — наголосив Жорін.

Нагадаємо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади вважає, що ядерну зброю можуть застосувати як з російської, так і з білоруської території, однак це не привід намагатися вплинути на ворога переговорами.

Раніше екскомандир "Азову" прокоментував інцидент, що стався в одній із ветеринарних клінік Одеси. Там чоловік облаяв ветеринарного лікаря, який втратив ноги на війні. На думку Жоріна, у суспільстві має бути максимальний рівень нетерпимості до таких проявів неповаги до ветеранів.