Экскомандир "Азова" Жорин рассказал об оцеплении 3-й штурмовой бригады в Авдеевке

Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: соцсети

Во время боев за Авдеевку некоторые подразделения Третьей штурмовой бригады оказались в окружении. Бойцам пришлось с боем пробиваться кризисы вражеской скамьи.

Об этом рассказал заместитель командира 3-й ОШБр в Telegram Максим Жорин в понедельник, 19 февраля.

3-я штурмовая бригада была в окружении

Жорин отметил, что некоторое время некоторые подразделения "Тройки" в самой Авдеевке были в полном окружении. Впрочем, они смогли пробиться.

"Отдельные кацапские каналы пишут, что есть бойцы, еще находящиеся на территории Авдеевского коксохима — могу сказать, что там не осталось ни одного нашего бойца. Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений", — рассказал Жорин.

Он добавил, что почти половина всех КАБов, которые падали на украинских бойцов в Авдеевке, пришлись на территорию коксохима.

Ранее мы сообщали, что одной из причин, почему военное руководство приняло решение выйти из Авдеевки, Жорин называет отсутствие боеприпасов.

По словам Жорина, по состоянию на сегодняшний день Авдеевка для россиян является самым большим кладбищем. В руинах города разбросаны "в буквальном смысле тысячи трупов" российских окупантов.