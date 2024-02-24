Два года войны — мировые лидеры обратились к украинскому народу

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: скриншот с видео

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину канцлер Германии Олаф Шольц вместе с другими западными коллегами обратился к нашему народу. Они официально выразили поддержку нашему государству.

Соответствующее видеообращение западных партнеров Украины опубликовано в соцсетях.

Обращение западных лидеров к украинскому народу

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц вместе с другими западными лидерами обратился к нашему народу. Они официально выразили поддержку в день второй годовщины полномасштабного вторжения России на территорию Украины и пообещали бок о бок противостоять врагу.

"Дорогие украинцы, уже два года ваше государство героически и несгибаемо стоит против брутальной агрессии России. Наши мысли и сердца с вами. Украина выстоит, потому что она сильная и мужественная, и потому, что у нее есть друзья в Европе и всем мире. Мы гордимся тем, что принадлежим к этим друзьям сегодня и в нашем общем европейском будущем. Слава Украине!" — сказал Шольц.

В то же время, премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что его страна будет с Украиной так долго, как это будет необходимо.

А премьер Испании Педро Санчес почтил смелость и решительность нашего народа, который уже два года упорно продолжает защищать суверенитет и свободу своей страны.

"Вы мужественно защищаете свою страну и наши общие ценности свободы и демократии. Украина — это Европа, а Европа — это Украина. Мы будем поддерживать вас пока сине-желтые флаги Украины и ЕС не будут развеваться бок о бок на Брюсселе и на вашей большой земле ", — сказал в своем обращении президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Лидер Чехии Петр Павел тоже обратился к украинцам и заверил наш народ в трех вещах: Чехия увлекается героизмом наших людей, будет поддерживать в нелегкой борьбе и видит наше будущее в ЕС.

Напомним, 24 февраля вторая годовщина полномасштабной войны в Украине. Новини.LIVE узнали о символе борьбы народа на центральной площади страны в Киеве и пообщались с волонтерами, ведущими учет погибших героев.

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