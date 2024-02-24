Друга річниця війни - про що говорять прапори на Майдані

Ціна свободи, або Скільки їх у землі — про що нам кажуть прапори на Майдані
Два роки повномасштабної війни наштовхують на різні думки і почуття. Біль, смуток, агресія, інколи піднесення, віра та сподівання — все це переживають українці 731 добу. І в день роковин згадують своїх — військових, хто загинув у бою за Київщину та Бахмут, в Ізюмі, Маріуполі, на Донеччині. Згадують цивільних, чиє життя ворожі ракети обірвали у Дніпрі, Львові, Умані, Одесі, Києві…по всій країні.
Ціна свободи — те, про що варто пам'ятати щодня. І нагадуванням про все страшне і болюче, навіть вже пережите, є символи. Один із них, на Майдані Незалежності, — досі без назви. В народі кажуть – клумба з прапорцями. І створений цей народний меморіал теж народом. Під лютневим вітром колихаються синьо-жовті прапорці, звертаючи на себе увагу перехожих. Ніби говорять до людей — подивись, як нас багато, і ми всі загинули, аби ти жив.
Про символ боротьби народу на центральній площі країни — у матеріалі Новини.LIVE.
Прапорці на Майдані Незалежності — історія
Влітку 2022 року на Майдані Незалежності, на клумбі через дорогу від Головпоштамту, почали з'являтися прапорці. Через рік їх порахують — і цифра вражатиме. Але хто був першим? Пам’ятають ту мить волонтери, які за цим місцем доглядають досі і його бережуть.
Іноземець Раян Роуз розмістив на Майдані найперший прапорець, в пам'ять про знайому, яка загинула на війні в Україні. А поруч з ним табличку двома мовами, англійською та українською, на якій написав, що її вбила агресія Путіна. А вже незабаром пройшла перша акція зі встановлення прапорців в пам'ять про загиблих "Азовців". Ініціативу підхопили вдови, які досі збирають дані про загиблих захисників.
У липні 2022 року на клумбі майоріли під вітром 45 маленьких прапорів. Тоді активісти зазначали — подвиг загиблих гідний того, щоб про них пам'ятали. Минуло два роки, боротьба за свободу триває, а прапорці на площі так само борються за шматочок землі, як боролися воїни. Нині символів так багато, що вони тиснуть одне на одного іменами.
Востаннє їх рахували у квітні 2023 року, коли територію прибирали після розталого снігу з приходом весни. Волонтери кажуть — збилися на 10 000. На квадратному метрі землі вміщено щонайменше 300 прапорів.
Прапорці на Майдані Незалежності — імена
Асоціювати кількість прапорів з кількістю загиблих не можна. Адже хтось встановлює один прапорець в пам'ять про всіх загиблих побратимів, а є історії, що різні люди встановлюють кілька прапорців в пам'ять про одного і того самого військового.
Однак дізнатися імена можливо, їх навіть можливо порахувати. Ба більше, можна прочитати історію життя і смерті. В контейнері біля прапорців розміщена книга, куди люди чорним по білому записують історії тих, чиї імена перед цим написали тим самим чорним по синьо-жовтому прапору.
Це вже шоста книга, яку створили українці. І через те, що природні умови та час псують папір та розмивають імена, волонтери вносять дані до електронного реєстру. А нову книгу на Майдані формують із заламінованих сторінок. Це роблять ті, хто приносить до цього народного меморіалу історію в пам'ять про своїх. На її сторінках — про кохання, про біль…
"Цілувала все тіло, тримала за руку, гладила, а так хотілося зірвати з тебе всі трубки і обняти…20 серпня ми в лікарні чекаємо. Виходить лікар, заводить до себе — і слова: "Травми несумісні з життям". 07:00, зупинка серця. Коханого немає фізично, мене морально", — твоя кохана дружина Таня Волосянська.
"200 — найгірше, що можна почути про близьку людину. Людину, яку кохаєш більше, ніж будь-кого, без якої не уявляєш життя. Я дзвонила на всі можливі номери лікарень Покровська і нічого не дізналася. Через кілька годин найстрашніше голосове повідомлення:"Дані більше з нами немає". Під час бою з ворогом він взяв удар на себе, прикривши близько 20 побратимів. Все", — твій котик, Віка Лазаренко.
Можна сказати, що читати такі емоційні історії неможливо, але це не так. Гортаючи цю книгу, яку не готувало до друку жодне видавництво, ти ковтаєш сторінки одна за одною, ніби в очікуванні історії з фіналом "вижив". Але таких рядків немає — і ти плачеш.
Поплакати до цього місця приходять ті, хто втратив. Інколи люди, захоплені метушнею Києва, який часто критикують за бурхливе життя під час війни, зупиняються. Зупиняють погляд на зупинених серцях, вдивляються в очі загиблих, які дивляться зі світлин, кладуть квіти, які гинуть на морозі за лічені хвилини. Вони пам'ятають день, який вбив ще тоді живих – 24.02.2022.
Прапорці на Майдані Незалежності — пам’ять
Ці прапорці на Майдані — меморіал без назви. Волонтери вважають, що ніхто не має права забрати їх звідси в інше місце. Цей символ на головній площі країни чимось лікує тих, хто втратив на війні рідних. Бо є куди прийти, є кому розказати, є можливість поділитися болем на всю країну. І випадковий перехожий може не вчитуватися в імена, але не втече від власних відчуттів і думок про ціну свободи.
Цей матеріал створений в пам'ять про всіх загиблих українців, військових та цивільних. Новини.LIVE дякує Збройним Силам України — за два роки боротьби, усім волонтерам — за підтримку армії, а ще — бажає кожному громадянину в Україні та за кордоном зберегти власне життя у боротьбі за життя країни.
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