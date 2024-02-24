Друга річниця війни - про що говорять прапори на Майдані

Прапори на Майдані Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Два роки повномасштабної війни наштовхують на різні думки і почуття. Біль, смуток, агресія, інколи піднесення, віра та сподівання — все це переживають українці 731 добу. І в день роковин згадують своїх — військових, хто загинув у бою за Київщину та Бахмут, в Ізюмі, Маріуполі, на Донеччині. Згадують цивільних, чиє життя ворожі ракети обірвали у Дніпрі, Львові, Умані, Одесі, Києві…по всій країні.

Ціна свободи — те, про що варто пам'ятати щодня. І нагадуванням про все страшне і болюче, навіть вже пережите, є символи. Один із них, на Майдані Незалежності, — досі без назви. В народі кажуть – клумба з прапорцями. І створений цей народний меморіал теж народом. Під лютневим вітром колихаються синьо-жовті прапорці, звертаючи на себе увагу перехожих. Ніби говорять до людей — подивись, як нас багато, і ми всі загинули, аби ти жив.

Про символ боротьби народу на центральній площі країни — у матеріалі Новини.LIVE.

Прапорці на Майдані Незалежності — історія

Влітку 2022 року на Майдані Незалежності, на клумбі через дорогу від Головпоштамту, почали з'являтися прапорці. Через рік їх порахують — і цифра вражатиме. Але хто був першим? Пам’ятають ту мить волонтери, які за цим місцем доглядають досі і його бережуть.

Майдан Незалежності 20 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Прапори на Майдані Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Іноземець Раян Роуз розмістив на Майдані найперший прапорець, в пам'ять про знайому, яка загинула на війні в Україні. А поруч з ним табличку двома мовами, англійською та українською, на якій написав, що її вбила агресія Путіна. А вже незабаром пройшла перша акція зі встановлення прапорців в пам'ять про загиблих "Азовців". Ініціативу підхопили вдови, які досі збирають дані про загиблих захисників.

У липні 2022 року на клумбі майоріли під вітром 45 маленьких прапорів. Тоді активісти зазначали — подвиг загиблих гідний того, щоб про них пам'ятали. Минуло два роки, боротьба за свободу триває, а прапорці на площі так само борються за шматочок землі, як боролися воїни. Нині символів так багато, що вони тиснуть одне на одного іменами.

Прапори в пам'ять про загиблих. Фото: Новини.LIVE

Востаннє їх рахували у квітні 2023 року, коли територію прибирали після розталого снігу з приходом весни. Волонтери кажуть — збилися на 10 000. На квадратному метрі землі вміщено щонайменше 300 прапорів.

Меморіал пам'яті на Майдані. Фото: Новини.LIVE

Прапорці на Майдані Незалежності — імена

Асоціювати кількість прапорів з кількістю загиблих не можна. Адже хтось встановлює один прапорець в пам'ять про всіх загиблих побратимів, а є історії, що різні люди встановлюють кілька прапорців в пам'ять про одного і того самого військового.

Однак дізнатися імена можливо, їх навіть можливо порахувати. Ба більше, можна прочитати історію життя і смерті. В контейнері біля прапорців розміщена книга, куди люди чорним по білому записують історії тих, чиї імена перед цим написали тим самим чорним по синьо-жовтому прапору.

Книга-реєстр загиблих. Фото: Новини.LIVE

Книга, в яку записують імена загиблих. Фото: Новини.LIVE

Це вже шоста книга, яку створили українці. І через те, що природні умови та час псують папір та розмивають імена, волонтери вносять дані до електронного реєстру. А нову книгу на Майдані формують із заламінованих сторінок. Це роблять ті, хто приносить до цього народного меморіалу історію в пам'ять про своїх. На її сторінках — про кохання, про біль…

"Цілувала все тіло, тримала за руку, гладила, а так хотілося зірвати з тебе всі трубки і обняти…20 серпня ми в лікарні чекаємо. Виходить лікар, заводить до себе — і слова: "Травми несумісні з життям". 07:00, зупинка серця. Коханого немає фізично, мене морально", — твоя кохана дружина Таня Волосянська.

"200 — найгірше, що можна почути про близьку людину. Людину, яку кохаєш більше, ніж будь-кого, без якої не уявляєш життя. Я дзвонила на всі можливі номери лікарень Покровська і нічого не дізналася. Через кілька годин найстрашніше голосове повідомлення:"Дані більше з нами немає". Під час бою з ворогом він взяв удар на себе, прикривши близько 20 побратимів. Все", — твій котик, Віка Лазаренко.

Історії загиблих військових. Фото: Новини.LIVE

Можна сказати, що читати такі емоційні історії неможливо, але це не так. Гортаючи цю книгу, яку не готувало до друку жодне видавництво, ти ковтаєш сторінки одна за одною, ніби в очікуванні історії з фіналом "вижив". Але таких рядків немає — і ти плачеш.

Поплакати до цього місця приходять ті, хто втратив. Інколи люди, захоплені метушнею Києва, який часто критикують за бурхливе життя під час війни, зупиняються. Зупиняють погляд на зупинених серцях, вдивляються в очі загиблих, які дивляться зі світлин, кладуть квіти, які гинуть на морозі за лічені хвилини. Вони пам'ятають день, який вбив ще тоді живих – 24.02.2022.

Фотографії загиблих.Фото: Новини.LIVE

Вшанування пам'яті загиблих на Майдані Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Прапорці на Майдані Незалежності — пам’ять

Ці прапорці на Майдані — меморіал без назви. Волонтери вважають, що ніхто не має права забрати їх звідси в інше місце. Цей символ на головній площі країни чимось лікує тих, хто втратив на війні рідних. Бо є куди прийти, є кому розказати, є можливість поділитися болем на всю країну. І випадковий перехожий може не вчитуватися в імена, але не втече від власних відчуттів і думок про ціну свободи.









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Цей матеріал створений в пам'ять про всіх загиблих українців, військових та цивільних. Новини.LIVE дякує Збройним Силам України — за два роки боротьби, усім волонтерам — за підтримку армії, а ще — бажає кожному громадянину в Україні та за кордоном зберегти власне життя у боротьбі за життя країни.