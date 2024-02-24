Два года великой войны — Сырский обратился к украинцам

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, эти два года "превратили десятилетнюю войну в самую масштабную в Европе со времен Второй мировой".

Об этом он написал в своем Telegram в субботу, 24 февраля.

Первые минуты полномасштабного вторжения

"Когда многотысячные колонны российских оккупантов двинулись со всех направлений в Украину, когда тысячи ракет и бомб падали на нашу землю — никто в мире не верил, что мы выстоим. Никто, кроме Сил обороны Украины, которые с первых минут вступили в бой с врагом. Никто, кроме сотен тысяч добровольцев, которые в первые часы полномасштабной агрессии стояли в очередях в военкоматы", — подчеркнул Сырский.

Генерал-полковник отметил, что украинцы между оружием и эвакуацией выбрали первый вариант.

Удачи украинской армии в войне против РФ

"Потом была битва за Киев и бегство оккупантов из пригорода столицы под ударами наших защитников. Затем освобождение острова Змеиный и постепенное очищение Черного моря от российского металлолома. Затем были Харьковская наступательная операция и освобождение Херсона", — напомнил главнокомандующий ВСУ.

Он рассказал и о попытке наступления Украины, которая не принесла желаемого результата из-за объективных обстоятельств, однако украинские защитники и дальше продолжают противостоять врагу вдоль всей линии фронта.

"За нашу свободу, за то, чтобы каждый украинский город или село, не стало очередной Бучей, Бахмутом или Авдеевкой — мы платим высокую цену. Гибнут лучшие сыновья и дочери украинского народа! Склоняем голову перед теми, кто отдал самое ценное — свою жизнь за Украину. Мы помним! Мы отомстим!" — заверил Сырский.

Скриншот сообщения из Telegram Александра Сырского

Скриншот сообщения из Telegram Александра Сырского

Напомним, в Украине 24 февраля 2024 исполняется два года с начала полномасштабной войны. В этот день гостями студии Новини.LIVE стали политические и военные деятели.

Также мы писали, что сегодня президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен приехала в Киев. Она подчеркнула, что Европа будет поддерживать Украину, пока она не станет "окончательно свободной".