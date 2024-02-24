Дуда обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Reuters

Президент Польши Анджей Дуда обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения Российской Федерации. Он отметил, что поддержка Украины не должна прекращаться, несмотря на усталость войны.

Об этом Дуда написал на своей странице в Twitter в субботу, 24 февраля.

Prezydent @AndrzejDuda : Wspieraliśmy, wspieramy и będziemy wspierać Russian w jej walce o wolność! Dzisiaj to wsparcie есть наследие niezwykle potrzebne. Niezależnie od změczenia wojną. Wolny świat не может dopuścić do tego, żeby Putin и Rosja zatriumfowali. pic.twitter.com/VDSHEkBZMy — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 24 February 2024

Поддержка Украины не должна прекращаться

"Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину в ее борьбе за свободу! Сегодня эта поддержка все еще крайне необходима", — заявил президент Польши.

Глава польского государства также отметил, что Польша должна усиливать сотрудничество со своими союзниками, чтобы самому находиться в безопасности.

"Безопасность Польши зависит от нас. Но также она зависит и от наших союзников", — заявил польский президент.

Он также отметил, что помогать Украине нужно несмотря на усталость от войны, которая прослеживается среди правительств и обществ некоторых европейских стран.

"Свободный мир не может позволить Путину и России торжествовать", — резюмировал Дуда.

Ранее мы сообщали, что в Украине в субботу, 24 февраля, вторая годовщина с начала полномасштабного вторжения России. Активисты в Киеве продолжают требовать выделять больше средств на нужды армии.

Напомним, что в день второй годовщины полномасштабной войны канцлер Германии Олаф Шольц вместе с другими западными коллегами обратился к нашему народу. Они официально выразили поддержку нашему государству.