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Дуда обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ

24 февраля 2024 16:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Дуда обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Польши Анджей Дуда обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения Российской Федерации. Он отметил, что поддержка Украины не должна прекращаться, несмотря на усталость войны.

Об этом Дуда написал на своей странице в Twitter в субботу, 24 февраля.

Поддержка Украины не должна прекращаться

"Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину в ее борьбе за свободу! Сегодня эта поддержка все еще крайне необходима", — заявил президент Польши.

Глава польского государства также отметил, что Польша должна усиливать сотрудничество со своими союзниками, чтобы самому находиться в безопасности.

"Безопасность Польши зависит от нас. Но также она зависит и от наших союзников", — заявил польский президент.

Он также отметил, что помогать Украине нужно несмотря на усталость от войны, которая прослеживается среди правительств и обществ некоторых европейских стран.

"Свободный мир не может позволить Путину и России торжествовать", — резюмировал Дуда.

Ранее мы сообщали, что в Украине в субботу, 24 февраля, вторая годовщина с начала полномасштабного вторжения России. Активисты в Киеве продолжают требовать выделять больше средств на нужды армии.

Напомним, что в день второй годовщины полномасштабной войны канцлер Германии Олаф Шольц вместе с другими западными коллегами обратился к нашему народу. Они официально выразили поддержку нашему государству.

Польша
война
Украина
Анджей Дуда
война в Украине
2 года войны

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