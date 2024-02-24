Дуда звернувся до українців у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Reuters

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до українців у другу річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Він зазначив, що підтримка України не повинна припинятися, незважаючи на втому від війни.

Про це Дуда написав на своїй сторінці у Twitter у суботу, 24 лютого.

Prezydent @AndrzejDuda: Wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę w jej walce o wolność! Dzisiaj to wsparcie jest nadal niezwykle potrzebne. Niezależnie od zmęczenia wojną. Wolny świat nie może dopuścić do tego, żeby Putin i Rosja zatriumfowali. pic.twitter.com/VDSHEkBZMy — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 24, 2024

Підтримка України не повинна припинятися

"Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу! Сьогодні ця підтримка все ще вкрай необхідна", — заявив президент Польщі.

Очільник польської держави також відзначив, що Польща має посилювати співпрацю із своїми союзниками, щоб самій перебувти у безпеці.

"Безпека Польщі залежить від нас. Але також вона залежить і він наших союзників", — заявив польський президент.

Він також зазначив, що допомагати Україні треба попри втому від війни, яка простежується серед урядів і суспільств деяких європейських країн.

"Вільний світ не може дозволити Путіну та Росії тріумфувати", — резюмував Дуда.

Раніше ми повідомляли, що в Україні в суботу, 24 лютого, другі роковини від початку повномасштабного вторгнення Росії. Активісти у Києві продовжують вимагати виділяти більше коштів на потреби армії.

Нагадаємо, що у день другої річниці повномасштабної війни канцлер Німеччини Олаф Шольц разом з іншими західними колегами звернувся до нашого народу. Вони офіційно висловили підтримку нашій державі.