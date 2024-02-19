Помог собратьям, а сам не вернулся — под Авдеевкой погиб Кирилл Ульман
Украинский военный, боец противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, основатель бренда по производству комбучи GODZYKI Кирилл Ульман с позывным "Немец" погиб под Авдеевкой. Это произошло в четверг, 15 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба комбучи GODZYKI в Facebook в субботу, 17 февраля.
Под Авдеевкой погиб Кирилл Ульман
"Погиб как герой, если бы не он и его собратья, то ребята не смогли бы эвакуироваться из Авдеевки. Он помог ребятам выйти из котла, а сам не смог выйти... Кирилл, ты навсегда в команде, наших сердцах и памяти. Мы тебя любим", — отметили на странице бренда.
О потере защитника написала и сестра жены Ульмана в соцсети Х.
"Ценой своей жизни он разрешил уход гарнизона и эвакуацию. Просто хочу, чтобы вы знали, что это был прекрасный человек и воин, хороший товарищ, предприниматель, очаровательный муж моей Даши", — отметила женщина.
Супруги только недавно обручились — 26 сентября 2023 года.
Напомним, что во время боевых действий в Авдеевке погиб чешский военнослужащий-доброволец. Он стал жертвой минометных обстрелов.
Также мы сообщали, что родные раненых украинских военных в Авдеевке, которых россияне взяли в плен после захвата позиции "Зенит", узнали их тела с видео, распространившимися в соцсетях.
Читайте Новини.LIVE!