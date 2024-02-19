Допоміг побратимам, а сам не повернувся — під Авдіївкою загинув Кирило Ульман

Український військовий, боєць протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Кирило Ульман. Фото: facebook.com/godzyki

Український військовий, боєць протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, засновник бренду з виробництва комбучі GODZYKI Кирило Ульман з позивним "Німець" загинув під Авдіївкою. Це сталося в четвер, 15 лютого.

Про це повідомляє пресслужба комбучі GODZYKI у Facebook у суботу, 17 лютого.

Під Авдіївкою загинув Кирило Ульман

"Загинув як герой, якби не він і його побратими, то хлопці б не змогли евакуюватися із Авдіївки. Він допоміг хлопцям вийти із котла, а сам не зміг вийти... Кирило, ти назавжди в команді, наших серцях та пам'яті. Ми тебе любимо", — зазначили на сторінці бренду.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки GODZYKI kombucha

Український військовий, боєць протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Кирило Ульман. Фото: facebook.com/godzyki

Про втрату захисника написала й сестра дружини Ульмана у соцмережі Х.

"Ціною свого життя він дозволив відхід гарнізону та евакуацію. Просто хочу, щоб ви знали, що це була прекрасна людина і воїн, добрий товариш, підприємець, чарівний чоловік моєї Даші", — зазначила жінка.

Подружжя лише нещодавно побралося — 26 вересня 2023 року.

Скриншот повідомлення зі сторінки соцмережі Х ribkadrummer

Український військовий, боєць протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Кирило Ульман. Фото: facebook.com/godzyki

Нагадаємо, що під час бойових дій в Авдіївці загинув чеський військовослужбовець-доброволець. Він став жертвою мінометного обстрілу.

Також ми повідомляли, що рідні поранених українських військових в Авдіївці, яких росіяни взяли у полон після захоплення позиції "Зеніт", впізнали їхні тіла з відео, які поширилися у соцмережах.