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Допоміг побратимам, а сам не повернувся — під Авдіївкою загинув Кирило Ульман

19 лютого 2024 03:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Допоміг побратимам, а сам не повернувся — під Авдіївкою загинув Кирило Ульман
Український військовий, боєць протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Кирило Ульман. Фото: facebook.com/godzyki
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Український військовий, боєць протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, засновник бренду з виробництва комбучі GODZYKI Кирило Ульман з позивним "Німець" загинув під Авдіївкою. Це сталося в четвер, 15 лютого.

Про це повідомляє пресслужба комбучі GODZYKI у Facebook у суботу, 17 лютого.

Під Авдіївкою загинув Кирило Ульман

"Загинув як герой, якби не він і його побратими, то хлопці б не змогли евакуюватися із Авдіївки. Він допоміг хлопцям вийти із котла, а сам не зміг вийти... Кирило, ти назавжди в команді, наших серцях та пам'яті. Ми тебе любимо", — зазначили на сторінці бренду.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки GODZYKI kombucha
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки GODZYKI kombucha
Український військовий, боєць протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Кирило Ульман
Український військовий, боєць протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Кирило Ульман. Фото: facebook.com/godzyki

Про втрату захисника написала й сестра дружини Ульмана у соцмережі Х.

"Ціною свого життя він дозволив відхід гарнізону та евакуацію. Просто хочу, щоб ви знали, що це була прекрасна людина і воїн, добрий товариш, підприємець, чарівний чоловік моєї Даші", — зазначила жінка.

Подружжя лише нещодавно побралося — 26 вересня 2023 року.

Скриншот повідомлення зі сторінки соцмережі Х ribkadrummer
Скриншот повідомлення зі сторінки соцмережі Х ribkadrummer
Український військовий, боєць протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Кирило Ульман
Український військовий, боєць протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Кирило Ульман. Фото: facebook.com/godzyki

Нагадаємо, що під час бойових дій в Авдіївці загинув чеський військовослужбовець-доброволець. Він став жертвою мінометного обстрілу.

Також ми повідомляли, що рідні поранених українських військових в Авдіївці, яких росіяни взяли у полон після захоплення позиції "Зеніт", впізнали їхні тіла з відео, які поширилися у соцмережах.

війна
смерть
ЗСУ
Донецька область
військові
Авдіївка
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