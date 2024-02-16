В Украину вернули тела 58 погибших военных
Состоялось очередное репатриационное мероприятие. В Украину вернули тела 58 погибших защитников.
Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram в пятницу, 16 февраля.
Возвращение погибших военных в Украину
Павших защитников вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по обращению с военнопленными с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины, ВСУ, ГСЧС и другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины.
Особую благодарность выразили Международному Комитету Красного Креста.
"Вооруженные Силы Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших", — говорится в сообщении.
После идентификации тела защитников передадут родным для достойного захоронения.
Напомним, 9 февраля между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулось 100 бойцов, большинство из них — это защитники Мариуполя.
На обмен отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, по состоянию на сегодняшний день из российского плена освобождены 3 135 украинцев и украинок. Также глава государства поблагодарил всех, кто работал над его проведением.
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