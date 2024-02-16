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В Украину вернули тела 58 погибших военных

16 февраля 2024 12:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украину вернули тела 58 погибших военных
Возвращение павших военных в Украину. Фото: t.me/Koord_shtab
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Состоялось очередное репатриационное мероприятие. В Украину вернули тела 58 погибших защитников.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram в пятницу, 16 февраля.

Возвращение погибших военных в Украину

Павших защитников вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по обращению с военнопленными с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины, ВСУ, ГСЧС и другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины.

Возвращение павших военных в Украину
Возвращение павших военных в Украину. Фото: t.me/Koord_shtab

Особую благодарность выразили Международному Комитету Красного Креста.

"Вооруженные Силы Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших", — говорится в сообщении.

Возвращение павших военных в Украину
Возвращение павших военных в Украину. Фото: t.me/Koord_shtab

После идентификации тела защитников передадут родным для достойного захоронения.

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Пост Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот

Напомним, 9 февраля между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулось 100 бойцов, большинство из них — это защитники Мариуполя.

На обмен отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, по состоянию на сегодняшний день из российского плена освобождены 3 135 украинцев и украинок. Также глава государства поблагодарил всех, кто работал над его проведением.

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