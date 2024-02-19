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Дикий рассказал, что война в Украине уже не в приоритете для союзников

19 февраля 2024 10:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Дикий рассказал, что война в Украине уже не в приоритете для союзников
Военный аналитик Евгений Дикий. Фото: The Ukrainians
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сейчас война в Украине уже не вызывает у Запада такой интерес и сочувствие, как вначале. Недавняя смерть российского оппозиционера Алексея Навального стала более резонансным событием для Запада, чем ситуация в Авдеевке.

Об этом заявил военный аналитик Евгений Дикий в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 19 февраля.

Как Запад воспринимает войну в Украине

Дикий отметил, что наша война союзникам уже "примелькалась" и она давно не на первых страницах. По его словам, недавнее убийство Навального стало для Запада более резонансным, чем Авдеевка.

"Для них это уже тянется два года и сливается в одно такое событие, а тут вдруг что-то резонирующее. К сожалению, смерть одного персонифицированного человека намного больше имеет эмоционального значения, чем смерть нескольких тысяч человек", — сказал военный аналитик в эфире.

Он также добавил, что мир еще раз убеждается в том, что такое Россия и ее режим. А также отвергает все вопросы по конструктивному диалогу с ней после ситуации, которая случилась с российским оппозиционером.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Комментируя такое решение, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные территории, главное, чтобы все в это верили, потому что это факт.

В то же время президент США  Джо Байден считает, что причиной тому стал недостаток боеприпасов и сокращение запасов и обвинил Конгресс в бездействии.

убийство
Алексей Навальный
СМИ
Авдеевка
война в Украине

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