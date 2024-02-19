Дикий розповів, що війна в Україні вже не в пріоритеті для союзників

Військовий аналітик Євген Дикий. Фото: The Ukrainians

Зараз війна в Україні вже не викликає в Заходу такої зацікавленості та співчуття, як на початку. Нещодавня смерть російського опозиціонера Олексія Навального стала більш резонансною подією для Заходу, ніж ситуація в Авдіївці.

Про це заявив військовий аналітик Євген Дикий в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 19 лютого.

Як Захід сприймає війну в Україні

Дикий зазначив, що наша війна союзникам вже "примелькалася" і вона давно не на перших шпальтах. За його словами, нещодавнє вбивство Навального стало для Заходу стало більш резонансним, ніж Авдіївка.

"Для них це вже тягнеться два роки і зливається в одну таку подію, а тут раптом щось резонуюче. На жаль, смерть однієї персоніфікованої людини набагато більше має емоційного значення, аніж смерть кількох тисяч людей", — сказав військовий аналітик в ефірі.

Він також додав, що світ вкотре переконується у тому, що таке Росія і її режим. А також відкидає усі питання щодо конструктивного діалогу із нею після ситуації, яка трапилася з російським опозиціонером.

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Коментуючи таке рішення, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне всі окуповані території, головне, щоб всі в це вірили, бо це факт.

Водночас президент США Джо Байден вважає, що причиною цьому стала нестача боєприпасів та скорочення запасів і звинуватив Конгрес у бездіяльності.