Александр Сырский, что известно, биография, участие в российско-украинской войне

Александр Сырский

Новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины стал генерал-полковник Александр Сырский. Чем преемник Валерия Залужного от своего предшественника и запомнился во время российско-украинской войны — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Сырский до русско-украинской войны

В материале о Валерии Залужном мы отмечали, что он стал первым Главнокомандующим Вооруженными силами Украины, не имеющим никакого отношения ни к России, ни к советской армии. Александр Сырский в этом плане – определенное возвращение назад. Потому что уроженец села Новинки, расположенного во Владимирской области Российской Федерации, появился на свет в 1958 году – и вполне логично успел побывать в рядах советской армии.

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Кроме того, он прошел обучение в структурах советских вооруженных сил – окончив в 1986 году Московское высшее общевойсковое командное училище. Впрочем, на этом военное образование будущего Главнокомандующего ВСУ не завершилось – потому что он продолжил его уже во времена независимой Украины.

В 1996 году Александр Сырский завершил Академию ВСУ, причем с отличием, а в 2005 – Национальную академию обороны с золотой медалью. Как видим, новый головка имеет за плечами достаточно серьезный багаж знаний.

После этого Сырский занимал должность командира 72-й механизированной бригады, а последний мирный год в истории современной Украины, 2013-й, встретил в должности заместителя начальника Главного командного центра ВСУ. Там его и застала российско-украинская война, в частности, донбасская ее часть, в которой Сырский серьезно отличился впервые.

Сырский в 2014-15 годах

Когда на Донбассе началась антитеррористическая операция, генерал-майор Александр Сырский занимал должность начальника штаба АТО. Именно в этой должности он активно участвовал в одной из самых сложных и успешных для Вооруженных сил Украины операций в той войне – Дебальцевской.

В январе 2015 года Сырский был одним из руководителей группировки, пытавшейся удержать позиции в районе Дебальцево во время четырехсторонних переговоров в Минске – тогда от ситуации на этом участке фронта многое зависело на дипломатическом уровне. Известно, что Сырский вместе с тогдашним начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко лично приезжал в полуокруженный город.

Именно Сырский был тем, кто руководил уходом украинских подразделений из Дебальцево – и этот уход, в отличие от предыдущей истории с Иловайском, завершился значительно успешнее. Группа "Барс", прикрывавшая уход частей Вооруженных сил Украины, была сформирована именно Сырским.

За эту операцию Александр Сырский получил орден Богдана Хмельницкого III степени и звание генерал-лейтенанта. А затем дослужился до должности командующего всеми Сухопутными войсками ВСУ и званием генерал-полковника.

Сырский во время полномасштабной войны

Февраль 2022 Александр Сырский встретил в столице. И не только потому, что командование Вооруженных сил Украины логично находилось в столице. Именно Сырский возглавил в тот незапамятный момент обороны Киева.

Чем завершилось сражение за Киев, все прекрасно знают. Украинская армия выстояла, отстояла свою столицу и заставила российские войска в конце концов после месяца оккупации бежать за государственную границу Украины. Поэтому говорить о битве за Киев в целом мы не будем, но есть детали, о которых следует напомнить.

Именно по решению Александра Сырского были взорваны мостовые переходы в Киевской области (чего не было сделано, скажем, в Херсонской области, в результате чего оккупанты прошли на правый берег Днепра). Именно Сырский приказал взорвать дамбу на реке Ирпень в селе Козаровичи – и этот шаг серьезно отразился на перспективах россиян, фактически остановив их продвижение.

После того, как ВСУ отстояли столицу, Сырский занялся другим, не менее важным делом – контрнаступлением Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Эта операция стала самой успешной для Сил обороны Украины на протяжении всей российско-украинской войны. Известно, что над планированием Харьковского контрнаступления генерал-полковник Сырский начал работать еще весной, когда ВСУ отражали наступление россияне на севере, на Киев и Чернигов.

Примечательно, что никакой информации о подготовке операции за пределы Генерального штаба не утекло – она стала для российских оккупантов настоящей неожиданностью. Это контрнаступление позволило в короткие сроки освободить почти всю территорию Харьковской области и снять угрозу окружения и оккупации северной части Донецкой области, включая Краматорск и Славянск.

Именно после Харьковского контрнаступления миф о "второй армии мира", как называли свои вооруженные силы россияне, начал не просто разрушаться – а стремительно обрушиваться. Украинская армия продемонстрировала умение неожиданно, остро и успешно атаковать, продемонстрировала способность воевать на победу.

Теперь Сырский сможет продемонстрировать свои знания, применить свой опыт уже на уровне всех Вооруженных Сил Украины. И получить уважение от украинских военных, которые до последнего относились к нему, по слухам, довольно настороженно. Хотя Александру Сырскому будет очень непросто, потому что, по меньшей мере, в начале его будут постоянно сравнивать с Валерием Залужным. Так что генерал-полковнику придется, образно говоря, прыгнуть выше головы, чтобы стать как минимум не хуже предшественника.