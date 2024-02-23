Почему вербовка иностранцев экономит Кремлю деньги

Завербованный Россией иностранец из одной из стран Азии. Фото: росСМИ

Кремль нанимает в свою оккупационную армию в Украине иностранцев из беднейших стран мира по финансовым соображениям. Им можно платить гораздо меньше, чем будет стоить российскому бюджету участие в войне гражданина России.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Вербуя иностранцев, Кремль экономит деньги

Кроме желания снизить количество потерь среди собственно российских граждан, вербовка иностранцев из африканских и азиатских стран имеет экономическую основу — потому что набирают граждан беднейших стран мира, таких как Непал, Сомали, Судан и т.д.

"Это вполне реальная история, потому что компенсация семьям погибших в Украине военных достаточно высока", — напомнил Дмитрий Снегирев.

Массовые и низкие зарплаты

"Наемникам из таких стран, как Сомали или Непал, можно не платить даже 2-3 тысячи долларов, а ограничиться зарплатой на уровне, условно говоря, 500 долларов в месяц", — отметил эксперт.

Он добавил, что официальное заявление правительства Непала о вербовке россиянами граждан этой страны свидетельствует о том, что это явление уже стало массовым.

Напомним, что, по информации издания CNN, Россия завербовала в ряды своих Вооруженных сил около 15 тысяч жителей Непала. Наемникам пообещали оплату за службу в размере 2 тыс. долларов.