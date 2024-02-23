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Чому вербування іноземців економить Кремлю гроші

23 лютого 2024 23:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому вербування іноземців економить Кремлю гроші
Завербований Росією іноземець із однієї з країн Азії. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кремль наймає до своєї окупаційної армії в Україні іноземців із найбідніших країн світу з фінансових міркувань. Їм можна платити значно менше, ніж коштуватиме російському бюджету участь у війні громадянина Росії.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Вербуючи іноземців, Кремль економить гроші

Крім бажання знизити кількість втрат серед власне російських громадян, вербування іноземців з африканських та азійських країн має економічне підґрунтя — бо набирають громадян найбідніших країн світу, таких як Непал, Сомалі, Судан тощо.

"Це цілком реальна історія, бо компенсація родинам загиблих в Україні військових є досить високою", — нагадав Дмитро Снєгирьов.

Масовість і низькі зарплати

"Найманцям із таких країн, як Сомалі чи Непал, можна не платити навіть 2-3 тисячі доларів, а обмежитися зарплатою на рівні, умовно кажучи, 500 доларів на місяць", — зазначив експерт.

Він додав, що офіційна заява уряду Непалу щодо вербування росіянами громадян цієї країни свідчить про те, що це явище уже стало масовим.

Нагадаємо, що, за інформацією видання CNN, Росія завербувала в ряди своїх Збройних сил близько 15 тисяч жителів Непалу. Найманцям пообіцяли оплату за службу в розмірі 2 тис. доларів. 

російські війська
окупанти
Дмитро Снєгирьов
Кремль
війна в Україні
Росія

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