Почему слухи об украинском следе во взрыве под Ижевском важны

Последствия взрыва на заводе в городе Воткинск. Фото: росСМИ

Россияне, разгоняя в соцсетях тему причастности украинских спецслужб к взрыву на Воткинском машиностроительном заводе, делают плохо прежде всего себе. Потому что жители России перестают верить в то, что их вооруженные силы могут себя защитить даже в глубоком тылу.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Слухи об "украинском следе" не стоит развенчивать

Обвинения в адрес украинских спецслужб, появившихся в российских соцсетях, играют в пользу Украины.

"Мы абсолютно не против таких заявлений. Потому что это повышает субъектность Украины в нынешней истории", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Поэтому не стоит развенчивать подобные слухи, даже если за ними и не стоит никаких реальных действий.

Россияне перестают верить в мощь собственной армии

Россияне, по словам Снегирева, готовы поверить в то, что за взрывом под Ижевском на заводе, производящем "Тополь-М" и "Искандеры", стоят украинские спецслужбы.

"Мы промониторили российские паблики и увидели, что именно версия украинского следа является самой популярной", — подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что таким образом россияне подвергаются негативному информационному влиянию, которое подрывает их веру в собственные вооруженные силы — что также на руку Украине.

Недалеко от российского Ижевска в среду, 7 февраля, прогремели мощные взрывы. По официальной российской версии, они якобы произошли в результате испытаний на Воткинском машиностроительном заводе, где выпускают российские ракетные комплексы стратегического назначения.