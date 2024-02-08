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Чому чутки про український слід у вибуху під Іжевськом є важливими

8 лютого 2024 23:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому чутки про український слід у вибуху під Іжевськом є важливими
Наслідки вибуху на заводі у місті Воткінськ. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни, розганяючи у соцмережах тему причетності українських спецслужб до вибуху на Воткінському машинобудівному заводі, роблять погано перш за все собі. Бо мешканці Росії перестають вірити у те, що їхні збройні сили можуть себе захистити навіть у глибокому тилу.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Чутки про "український слід" не варто розвінчувати

Звинувачення на адресу українських спецслужб, які з’явилися у російських соцмережах, грають на користь Україні.

"Ми абсолютно не проти таких заяв. Бо це підвищує суб’єктність України у нинішній історії", — наголосив Дмитро Снєгирьов.

Тому не варто розвінчувати подібні чутки, навіть якщо за ними і не стоїть жодних реальних дій.

Росіяни перестають вірити у міць власної армії

Росіяни, за словами Снєгирьова, готові повірити у те, що за вибухом під Іжевськом на заводі, який виробляє "Тополь-М" та "Іскандери", стоять українські спецслужби.

"Ми промоніторили російські пабліки і побачили, що саме версія українського сліду є найпопулярнішою", — підкреслив експерт.

Він наголосив, що таким чином росіяни підпадають під негативний інформаційний вплив, що підриває їхню віру у власні збройні сили — що також на руку Україні.

Неподалік російського Іжевська у середу, 7 лютого, пролунали потужні вибухи. За офіційною російською версію, вони нібито сталися внаслідок випробувань на Воткінському машинобудівному заводі, де випускають російські ракетні комплекси стратегічного призначення.

війна
вибух
росіяни
Дмитро Снєгирьов
Росія

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