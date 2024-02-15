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Очередная группа крылатых ракет пересекла границу - куда летят целые врага

15 февраля 2024 05:57
обновлено: 06:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очередная группа крылатых ракет пересекла границу - куда летят целые врага
Ракеты улетают в ночном небе. Фото: Picture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине в четверг, 15 февраля, продолжается по всем областям. Ракеты кружатся в воздушном пространстве, угроза остается. Это уже в третий раз объявленная за ночь.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине 15 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 06:00. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает о ракетах, летящих через север Киевщины и "Калибры" - в районе Ирпеня Киевской области. Цели на юге области направляются на юго-запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 06:08. По данным Воздушных сил, ракеты маневрируют с Киевщины Черкасской, Винницкой и Житомирской.

Также зафиксировали группу ракет в сторону Ровно.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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