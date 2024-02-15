Очередная группа крылатых ракет пересекла границу - куда летят целые врага
Воздушная тревога в Украине в четверг, 15 февраля, продолжается по всем областям. Ракеты кружатся в воздушном пространстве, угроза остается. Это уже в третий раз объявленная за ночь.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Украинские военные сообщают о новой группе ракет, которая из Сумской области направляется в Полтавскую.
Обновлено 06:00. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает о ракетах, летящих через север Киевщины и "Калибры" - в районе Ирпеня Киевской области. Цели на юге области направляются на юго-запад.
Обновлено 06:08. По данным Воздушных сил, ракеты маневрируют с Киевщины Черкасской, Винницкой и Житомирской.
Также зафиксировали группу ракет в сторону Ровно.
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