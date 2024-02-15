Чергова група крилатих ракет перетнула кордон — куди летять цілі ворога
Повітряна тривога в Україні в четвер, 15 лютого, продовжується в усіх областях. Ракети кружляють у повітряному просторі, загроза лишається. Це вже втретє оголошена триває за ніч.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Українські військові повідомляють про нову групу ракет, яка з Сумської області прямує до Полтавської.
Оновлено 06:00. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про ракети, що летять через північ Київщини та "Калібри" — в районі Ірпеня Київської області. Цілі на півдні області прямують на південний захід.
Оновлено 06:08. За даними Повітряних сил, ракети маневрують з Київщини на Черкащину, Вінниччину й Житомирщину.
Також зафіксували групу ракет в бік Рівного.
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