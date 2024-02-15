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Чергова група крилатих ракет перетнула кордон — куди летять цілі ворога

15 лютого 2024 05:57
оновлено: 06:09
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Інна Буряк
редактор
Чергова група крилатих ракет перетнула кордон — куди летять цілі ворога
Ракети летять в нічному небі. Фото: Picture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні в четвер, 15 лютого, продовжується в усіх областях. Ракети кружляють у повітряному просторі, загроза лишається. Це вже втретє оголошена триває за ніч.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряної тривоги в Україні 15 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 06:00. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про ракети, що летять через північ Київщини та "Калібри" — в районі Ірпеня Київської області. Цілі на півдні області прямують на південний захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 06:08. За даними Повітряних сил, ракети маневрують з Київщини на Черкащину, Вінниччину й Житомирщину.

Також зафіксували групу ракет в бік Рівного.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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