Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Буданов спрогнозировал, как будут развиваться события на фронте после выхода ВСУ из Авдеевки arrow

Буданов спрогнозировал, как будут развиваться события на фронте после выхода ВСУ из Авдеевки

21 февраля 2024 11:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Буданов спрогнозировал, как будут развиваться события на фронте после выхода ВСУ из Авдеевки
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что у России нет сил для захвата всех восточных районов Донецкой и Луганской областей в этом году. Он подчеркнул, что у России также есть проблемы, поскольку ее лучшие силы были уничтожены в первый год войны.

Об этом Буданов рассказал в интервью The Wall Street Journal в среду, 21 февраля.

Россия не сможет захватить Донбасс

Главный разведчик Украины также добавил, что сейчас Россия отправляет на "мясные штурмы" неподготовленных мобилизованных.

По словам Буданова, Россия использует больше артиллерийских снарядов, чем может произвести. Также оккупанты прекратили бить по Украине ракетами из-за сокращения поставок.

Глава ГУР считает, что России будет трудно достичь своей главной стратегической цели — захват всех восточных территорий Донецкой и Луганской областей в этом году.

"У них нет сил", — отметил он.

Русской армии понадобилось почти два года тяжелых штурмов с начала полномасштабного вторжения, чтобы взять Авдеевку.

"Это успех великой могущественной русской армии?" — с иронией спросил он.

Новое контрнаступление ВСУ

Западные чиновники и аналитики называют заявления Буданова оптимальным сценарием для Украины в этом году. Если Украина сможет вести разумную оборонную битву, истощая российские силы, одновременно восстанавливая собственные силы, она может начать еще одно контрнаступление в 2025 году

"Будут ли они готовы обеспечить нас вооружением и боеприпасами на весь год, пока мы будем готовиться к новому контрнаступлению или нет? Интересный вопрос", — сказал глава ГУР.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

По данным ВСУ, общие потери российских военных при взятии Авдеевки составили 47 тыс. личного состава, из которых 17 тыс. погибли.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме