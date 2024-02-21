Буданов спрогнозировал, как будут развиваться события на фронте после выхода ВСУ из Авдеевки

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что у России нет сил для захвата всех восточных районов Донецкой и Луганской областей в этом году. Он подчеркнул, что у России также есть проблемы, поскольку ее лучшие силы были уничтожены в первый год войны.

Об этом Буданов рассказал в интервью The Wall Street Journal в среду, 21 февраля.

Россия не сможет захватить Донбасс

Главный разведчик Украины также добавил, что сейчас Россия отправляет на "мясные штурмы" неподготовленных мобилизованных.

По словам Буданова, Россия использует больше артиллерийских снарядов, чем может произвести. Также оккупанты прекратили бить по Украине ракетами из-за сокращения поставок.

Глава ГУР считает, что России будет трудно достичь своей главной стратегической цели — захват всех восточных территорий Донецкой и Луганской областей в этом году.

"У них нет сил", — отметил он.

Русской армии понадобилось почти два года тяжелых штурмов с начала полномасштабного вторжения, чтобы взять Авдеевку.

"Это успех великой могущественной русской армии?" — с иронией спросил он.

Новое контрнаступление ВСУ

Западные чиновники и аналитики называют заявления Буданова оптимальным сценарием для Украины в этом году. Если Украина сможет вести разумную оборонную битву, истощая российские силы, одновременно восстанавливая собственные силы, она может начать еще одно контрнаступление в 2025 году

"Будут ли они готовы обеспечить нас вооружением и боеприпасами на весь год, пока мы будем готовиться к новому контрнаступлению или нет? Интересный вопрос", — сказал глава ГУР.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

По данным ВСУ, общие потери российских военных при взятии Авдеевки составили 47 тыс. личного состава, из которых 17 тыс. погибли.