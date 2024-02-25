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Буданов рассказал, как долго в России будет случаться "хлопок"

25 февраля 2024 16:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Буданов рассказал, как долго в России будет случаться "хлопок"
Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новости.
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, чем больше Россия будет вести против Украины открытую войну, тем больше "всяческих событий" будет происходить на ее территории. Более того, наше государство будет наращивать темпы таких операций в РФ.

Об этом Буданов рассказал на форуме "Украина. Год 24" в воскресенье, 25 февраля.

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Буданов подчеркнул, что "всякие события" на территории России зависят от нее самой, ведь чем больше страна-агрессорка будет вести против нас открытую войну, тем больше "хлопка" будет там случаться.

"Мы будем продолжать те операции, которые продолжаются сейчас. Наращивать их темпы, во многом зависящее от способности нашего ОПК, но, к счастью, он развивается достаточно мощно", — сказал он.

Кроме того, глава ГУР добавил, что мы должны помочь "расшатать режим в РФ", ведь само по себе это не случится. По его словам, стабильность российского режима — это угроза и реальная опасность для всего мира.

Напомним, во время форума Буданов также призвал жителей Крыма не пользоваться Крымским мостом. Он анонсировал новые "сюрпризы" для оккупантов и поблагодарил россиян за активность в соцсетях, благодаря которой украинские спецслужбы проводят успешные операции.

В то же время, он прокомментировал сбитие российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По его словам, таких воздушных суден в России осталось всего шесть.

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