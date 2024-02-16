Буданов оцінив ситуацію на фронті

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував ситуацію на фронті. За його словами, наразі обстановка на фронті є важкою, але не критичною.

Про це очільник ГУР заявив в інтерв’ю французькому виданню Liberation.

Буданов назвав ситуацію на фронті не критичною

Очільник ГУР заявив, що наразі в Україні ситуація з війною є поганою, в першу чергу, це пов'язано з нестачею військової техніки та боєприпасів, однак умови не критичні.

"Погана, але не критична. Дійсно, не вистачає снарядів, і на це є об'єктивні причини. Ми маємо два роки війни високої інтенсивності, а загалом — десять років конфлікту. Тому проблема, яку ми відчуваємо, є логічною. Обсяги, які нам надають наші партнери, недостатні для покриття наших потреб, так само як і наша промисловість", — зауважив Буданов.

Керівник української розвідки назвав типи військової зброї, якої найбільше не вистачає для успішної боротьби з ворогом:

артилерійських боєприпасів;

артилерійських систем калібру 155 мм, а також снарядів для цих систем;

снарядів для контрбатарейної боротьби на великих відстанях;

систем для ракетних ударів на великих відстанях.

Буданов пояснив, що зараз не передбачається застосування зброї масового знищення. Проте така військова техніка, як підводні човни та стратегічна авіація, використовується вже давно.

Нагадаємо, Буданов заявив, що вірить у закінчення війни у 2024 році. Очільник ГУР переконаний, що українських ударів по військових об'єктах РФ стане більше.

Також голова розвідки розповів деталі знищення великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков". Буданов зауважив, що потоплення судна стало успішним завдяки влучанню морських дронів-камікадзе.