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Бои за Авдеевку — бойцы 3-й ОШБр показали, как заходили в захваченные районы города

19 февраля 2024 02:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Бои за Авдеевку — бойцы 3-й ОШБр показали, как заходили в захваченные районы города
Заход 3-й ОШБр в захваченные районы Авдеевки. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Третья штурмовая бригада показала видео боев в Авдеевке, куда ее кинули для усиления украинской обороны. Бойцы ведут интенсивные бои во время рейдов на захваченные врагом районы города.

Соответствующее видео 3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала на YouTube в воскресенье, 18 февраля.

Как ВСУ наступали на захваченные районы Авдеевки

В подписи к видео отмечено, что первыми на захваченный россиянами участок зашли бойцы 1-го механизированного батальона бригады. На кадрах показаны тяжелые бои, происходившие в практически разрушенном городе.

Заход 3-й ОШБр в захваченные районы Авдеевки
Заход 3-й ОШБр в захваченные районы Авдеевки. Фото: скриншот

"Бойцам приходится работать в условиях непрерывного вражеского огня артиллерии, сброса управляемых авиационных бомб и FPV-дронов и существенного численного превосходства сил противника. Несмотря на сложность ситуации, они не теряют боевой дух, продолжают выполнять задачи, действуют четко и слаженно", — рассказывают в бригаде.

Заход 3-й ОШБр в захваченные районы Авдеевки
Заход 3-й ОШБр в захваченные районы Авдеевки. Фото: скриншот
Заход 3-й ОШБр в захваченные районы Авдеевки
Заход 3-й ОШБр в захваченные районы Авдеевки. Фото: скриншот

Украинские защитники во время боев помогают раненым товарищам, поддерживают морально друг друга и шутят, чтобы снять напряжение:

— "Я пошел на марксмена, чтобы быть дальше линии фронта, в результате еще ближе стал".

— "А я — вообще минометчик".

— "Здесь, походу, собрались все, кто хочет быть подальше: медики, марксмены, минометчик"...

Заход 3-й ОШБр в захваченные районы Авдеевки
Заход 3-й ОШБр в захваченные районы Авдеевки. Фото: скриншот

Кроме того, в бригаде добавили, что на видео можно увидеть работу бойцов 3-й ОШБр из станкового гранатомета и СПГ, поражение врага FPV-дронами, заделку взрывчатки и успешный подрыв здания с оккупантами.

Заход 3-й ОШБр в захваченные районы Авдеевки
Заход 3-й ОШБр в захваченные районы Авдеевки. Фото: скриншот

Напомним, что заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин рассказал о героических боях 3-й ОШБр в Авдеевке. По его словам, Россия понесла немало потерь в личном составе и военной технике.

Также мы сообщали, что глава военного комитета НАТО Роб Бауэр прокомментировал влияние потери Авдеевки на ход войны для Украины.

ВСУ
Украина
Донецкая область
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военные
оккупанты
контрнаступление ВСУ
Авдеевка
война в Украине
війна
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штурмовая бригада

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