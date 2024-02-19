Бои за Авдеевку — бойцы 3-й ОШБр показали, как заходили в захваченные районы города
Третья штурмовая бригада показала видео боев в Авдеевке, куда ее кинули для усиления украинской обороны. Бойцы ведут интенсивные бои во время рейдов на захваченные врагом районы города.
Соответствующее видео 3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала на YouTube в воскресенье, 18 февраля.
Как ВСУ наступали на захваченные районы Авдеевки
В подписи к видео отмечено, что первыми на захваченный россиянами участок зашли бойцы 1-го механизированного батальона бригады. На кадрах показаны тяжелые бои, происходившие в практически разрушенном городе.
"Бойцам приходится работать в условиях непрерывного вражеского огня артиллерии, сброса управляемых авиационных бомб и FPV-дронов и существенного численного превосходства сил противника. Несмотря на сложность ситуации, они не теряют боевой дух, продолжают выполнять задачи, действуют четко и слаженно", — рассказывают в бригаде.
Украинские защитники во время боев помогают раненым товарищам, поддерживают морально друг друга и шутят, чтобы снять напряжение:
— "Я пошел на марксмена, чтобы быть дальше линии фронта, в результате еще ближе стал".
— "А я — вообще минометчик".
— "Здесь, походу, собрались все, кто хочет быть подальше: медики, марксмены, минометчик"...
Кроме того, в бригаде добавили, что на видео можно увидеть работу бойцов 3-й ОШБр из станкового гранатомета и СПГ, поражение врага FPV-дронами, заделку взрывчатки и успешный подрыв здания с оккупантами.
Напомним, что заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин рассказал о героических боях 3-й ОШБр в Авдеевке. По его словам, Россия понесла немало потерь в личном составе и военной технике.
Также мы сообщали, что глава военного комитета НАТО Роб Бауэр прокомментировал влияние потери Авдеевки на ход войны для Украины.
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