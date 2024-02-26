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Боррель сделал громкое заявление о сроках завершения войны в Украине

26 февраля 2024 07:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Боррель сделал громкое заявление о сроках завершения войны в Украине
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европа должна "проснуться" и немедленно начать свои действия, в том числе нарастить количество военной помощи Украине. Дипломат убежден, что исход войны России против Украины может решиться уже в ближайшие месяцы.

Об этом представитель Евросоюза заявил в интервью испанской газете El País.

Европа должна увеличить помощь Украине

По словам Борреля, ЕС следует понять, в каком опасном мире он существует. Верховный представитель Евросоюза подчеркнул, что европейские страны совместными усилиями уже опередили США в "гражданской, военной, экономической и гуманитарной помощи" Украине.

При этом дипломат отметил, что это не означает, что поставки вооружения можно приостановить, наоборот, важно "оказать больше помощи и быстрее". Боррель заметил, что Европа не принимает непосредственного участия в боевых действиях, поэтому "не до конца понимает" важность поддержки Киева.

"Россия — недемократический режим, способный уничтожать своих оппонентов, таких как [Алексей Навальный], или ликвидировать перебежчиков на европейской земле. Хотим ли мы, чтобы он появился на пороге Европы и контролировал 36% мирового рынка зерна?" — риторически спросил Боррель.

Чиновник призвал ЕС проснуться и предоставить новые пакеты помощи Украине, но вместе с тем нарастить собственную обороноспособность.

Напомним, 24 февраля Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Жозепом Боррелем. Верховный представитель заявил, что в ЕС работают над поставкой партии снарядов в Украину, которые она получит до конца марта.

Добавим, Великобритания планирует в 2025 году выделить почти 280 миллионов евро на закупку и производство артиллерийских боеприпасов для поддержки Украины.

Европейский союз
США
война
военная помощь
Украина
Жозеп Боррель
Россия
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