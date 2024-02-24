Кулеба провів телефонну розмову з Боррелем — як ЄС вирішить проблему з снарядами

Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель. Ілюстративне фото: X/Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Верховним представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем. У ЄС працюють над постачанням партії снарядів в Україну до кінця березня.

Про це Кулеба повідомив у Twitter в суботу, 24 лютого.

Постачання снарядів від ЄС

"Під час нашої сьогоднішньої розмови, Жозеп Боррель підтвердив повну солідарність ЄС з Україною. Я подякував йому за його особисте керівництво та підтримку протягом останніх двох років", — написав він.

Кулеба зазначив, що ЄС прийняв історичні рішення щодо надання Україні зброї, запровадження санкцій проти Росії, початку переговорів про вступ України до ЄС та підтримки

Формули миру Зеленського.

Голова наголосив, що зараз абсолютним пріоритетом є артилерійські снаряди.

"До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тис. снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів поставок", — додав він.

Скриншот допису Кулеби

Раніше Єврокомісар з фінансових питань Йоганнес Ган заявив, що з 2025 року ЄС зможе щороку виробляти до 2 млн артилерійських боєприпасів для України.

Також ми писали, що Rheinmetall планує відкрити новий завод в Україні. На підприємстві будуть виготовляти артилерійські боєприпаси.