Боррель зробив гучну заяву про строки завершення війни в Україні

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Фото: REUTERS

Верховний представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європа має "прокинутися" та негайно розпочати свої дії, зокрема наростити кількість військової допомоги Україні. Дипломат переконаний, що результат війни Росії проти України може вирішитися уже протягом найближчих місяців.

Про це представник Євросоюзу заявив в інтерв'ю іспанській газеті El País.

Європа має збільшити допомогу Україні

За словами Борреля, ЄС потрібно зрозуміти, в якому небезпечному світі він існує. Верховний представник Євросоюзу наголосив, що європейські країни спільними зусиллями вже випередили США у "громадянській, військовій, економічній і гуманітарній допомозі" Україні.

При цьому дипломат зауважив, що це не означає, що постачання озброєння можна призупинити, навпаки — важливо "надати більше допомоги та швидше". Боррель зауважив, що Європа не бере безпосередню участь у бойових діях, тому "не до кінця розуміє" важливість підтримки Києва.

"Росія — недемократичний режим, здатний знищувати своїх опонентів, таких як [Олексій] Навальний, або ліквідувати перебіжчиків на європейській землі. Чи хочемо ми, щоб він з'явився на порозі Європи й контролював 36% світового ринку зерна?" — риторично запитав Боррель.

Посадовець закликав ЄС прокинутися та надати нові пакети допомоги Україні, але разом з тим наростити власну обороноздатність.

Нагадаємо, 24 лютого Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Жозепом Боррелем. Верховний представник заявив, що у ЄС працюють над постачанням партії снарядів в Україну, які вона отримає до кінця березня.

Додамо, Велика Британія планує у 2025 році виділити майже 280 мільйонів євро на закупівлю та виробництво артилерійських боєприпасів для підтримки України.