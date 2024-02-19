Возле Мариуполя упал российский самолет, — Андрющенко

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Вблизи временно оккупированного Мариуполя в понедельник, 19 февраля, упал горящий российский самолет. В городе продолжают раздаваться взрывы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Взрывы возле Мариуполя 19 февраля

"Мариуполь. Не просто громко, но огонь! Сообщают о падении горящего самолета в районе села Рыбацкое", — написал Андрющенко.

По его словам, в городе продолжают раздаваться взрывы.

Скриншот сообщения Андрющенко

Как пишут российские Telegram-каналы, на подступах к Мариуполю работала ПВО. Там сообщают, что в небе были якобы сбиты "две воздушные цели".

Россияне заявляют, что, по предварительной информации, это были "украинские ракеты ATACMS".

Обновлено 9:58 Андрющенко добавил, что подтверждается падение самолета в районе села Рыбацкое, однако точное место установить невозможно.

"Все подъезды/подходы в район оцеплены, учитывая большую концентрацию оккупантов в той части — даже не будут пробовать. Учитывая опыт наших источников информации, это либо вражеский самолет, либо БПЛА самолетного типа, но размером с самолет", — написал он.

Советник мэра отметил, что нужно подождать реакции Воздушных сил ВСУ — они точно установят, что это было. Однако, учитывая реакцию россиян, стоит ожидать хороших новостей.

Скриншот сообщения Андрющенко

Напомним, 17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета на восточном направлении. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35.

Впоследствии в сети появилось видео, как пилот вражеского самолета Су-34 направил воздушное судно на жилые дома Луганской области.

Также 18 февраля украинские Силы ПВО уничтожили еще один вражеский самолет. В небе над Украиной защитники сбили Су-34.