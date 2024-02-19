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Возле Мариуполя упал российский самолет, — Андрющенко

19 февраля 2024 09:27
обновлено: 10:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Возле Мариуполя упал российский самолет, — Андрющенко
Срочная новость
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Вблизи временно оккупированного Мариуполя в понедельник, 19 февраля, упал горящий российский самолет. В городе продолжают раздаваться взрывы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Взрывы возле Мариуполя 19 февраля

"Мариуполь. Не просто громко, но огонь! Сообщают о падении горящего самолета в районе села Рыбацкое", — написал Андрющенко.

По его словам, в городе продолжают раздаваться взрывы.

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Скриншот сообщения Андрющенко

Как пишут российские Telegram-каналы, на подступах к Мариуполю работала ПВО. Там сообщают, что в небе были якобы сбиты "две воздушные цели".

Россияне заявляют, что, по предварительной информации, это были "украинские ракеты ATACMS".

Обновлено 9:58 Андрющенко добавил, что подтверждается падение самолета в районе села Рыбацкое, однако точное место установить невозможно.

"Все подъезды/подходы в район оцеплены, учитывая большую концентрацию оккупантов в той части — даже не будут пробовать. Учитывая опыт наших источников информации, это либо вражеский самолет, либо БПЛА самолетного типа, но размером с самолет", — написал он.

Советник мэра отметил, что нужно подождать реакции Воздушных сил ВСУ — они точно установят, что это было. Однако, учитывая реакцию россиян, стоит ожидать хороших новостей.

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Скриншот сообщения Андрющенко

Напомним, 17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета на восточном направлении. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35.

Впоследствии в сети появилось видео, как пилот вражеского самолета Су-34 направил воздушное судно на жилые дома Луганской области.

Также 18 февраля украинские Силы ПВО уничтожили еще один вражеский самолет. В небе над Украиной защитники сбили Су-34.

самолет
взрыв
Мариуполь
авиакатастрофа
оккупация

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