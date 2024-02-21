Бойцы Третьей штурмовой бригады показали кадры опасной операции в Авдеевке

Подрыв помещения с россиянами Фото: скриншот с видео

Во время упорных боев в Авдеевке украинские защитники выполняли немало опасных задач, рискуя собственной жизнью. Так, бойцы Третьей штурмовой бригады вплотную подошли к зданию с оккупантами и заложили там взрывные устройства.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в Telegram в среду, 21 февраля.

Операция бойцов Третьей штурмовой бригады в Авдеевке

На видео — гараж в дачном кооперативе в Авдеевке. Во время боев в городе там скрывались российские оккупанты. Наши бойцы узнали об этом и вплотную подошли, чтобы заложить взрывные устройства.

"Боевые группы подошли вплотную и заложили взрывные устройства фактически за спинами врага — под тонкими стенами здания. Взрывной результат — работа бойцов 2-й роты 1-го механизированного батальона бригады", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин рассказал, что после того, как противник захватил Авдеевку, ситуация в городе и в его окрестностях остается напряженной.

По данным командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, украинские военные за все время обороны Авдеевки ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов.