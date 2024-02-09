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Беспилотники СБУ атаковали два НПЗ в России, — источники

9 февраля 2024 12:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Беспилотники СБУ атаковали два НПЗ в России, — источники
Пожар на одном из нефтеперерабатывающих заводов РФ. Фото: росСМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Атаки Службы безопасности Украины по энергетической инфраструктуре России продолжаются. Украинские беспилотники нанесли удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае в пятницу, 9 февраля. Речь идет об Ильском и Афипском заводах.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в спецслужбе.

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В результате обстрела Ильского НПЗ произошел масштабный пожар. Беспилотники поразили установку первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год. Это критически важный объект для РФ, без него страна-агрессор не сможет производить дизтопливо для военных нужд. Стоимость установки составляет около 50 млн долларов.

Успешная атака также произошла и по Афипскому заводу. По данным источников, БпЛА попали в цель. В настоящее время устанавливают последствия удара дронами.

Как известно, оба НПЗ находятся на расстоянии около 20 км друг от друга. По информации местных изданий, россиянам пришлось поднять в небо самолеты, чтобы отразить атаку, однако это не помогло защитить предприятия.

"Такие заводы — вполне законные цели. Они не только работают на оборонку и обеспечивают топливом российские войска, но важны для экономики РФ. Потому что Россия — это Голиаф, который стоит на нефтяных ногах. Мы системно их подрезаем. И продолжим делать это в дальнейшем, пока Голиаф не упадет", — рассказал источник из спецслужбы.

Комментарии россиян о пожаре на НПЗ
Комментарии россиян о пожаре на НПЗ. Фото: росСМИ

Напомним, ночью 9 февраля российские СМИ сообщали, что в Северском районе Краснодарского края РФ загорелся Ильский нефтеперерабатывающий завод.

Также мы писали о том, что в России за месяц произошли возгорания трех НПЗ, нефтяного терминала и нескольких нефтяных баз. Украинские дроны нанесли точные удары по инфраструктуре РФ, которая принесла стране треть экспортных поступлений. Атаки осуществлялись по многим объектам и разным российским городам — от Черного моря до источника Волги.

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