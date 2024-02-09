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Безпілотники СБУ атакували два НПЗ у Росії, — джерела

9 лютого 2024 12:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Безпілотники СБУ атакували два НПЗ у Росії, — джерела
Пожежа на одному з нафтопереробних заводів РФ. Фото: росЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Атаки Служби безпеки України по енергетичній інфраструктурі Росії продовжуються. Українські безпілотники завдали удару по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї у п'ятницю, 9 лютого. Йдеться про Ільський та Афіпський заводи.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела в спецслужбі.

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Внаслідок обстрілу Ільського НПЗ сталася масштабна пожежа. Безпілотники вразили установку первинного перероблення потужністю 3,6 млн тонн на рік. Це критично важливий об'єкт для РФ, без нього країна-агресор не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб. Вартість установки складає близько 50 млн доларів.

Успішна атака також відбулася і на Афіпський завод. За даними джерел, БпЛА влучили в ціль. Наразі встановлюють наслідки удару дронами.

Як відомо, обидва НПЗ знаходяться, на відстані близько 20 км один від одного. За інформацією місцевих видань, росіянам довелося підняти в небо літаки, щоб відбити атаку, проте це не допомогло захистити підприємства.

"Такі заводи — цілком законні цілі. Вони не лише працюють на оборонку і забезпечують паливом російські війська, але є важливими для економіки РФ. Бо Росія — це Голіаф, який стоїть на нафтових ногах. Ми системно їх підрізаємо. І продовжимо робити це надалі, допоки Голіаф не впаде", — розповіло джерело зі спецслужби.

Коментарі росіян про пожежу на НПЗ
Коментарі росіян про пожежу на НПЗ. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, вночі 9 лютого російські ЗМІ повідомляли, що у Сіверському районі Краснодарського краю РФ загорівся Ільський нафтопереробний завод.

Також ми писали про те, що у Росії протягом місяця сталися загоряння трьох НПЗ, нафтового термінала і кількох нафтових баз. Українські дрони завдали точних ударів по інфраструктурі РФ, яка принесла країні третину експортних надходжень. Атаки здійснювалися по багатьох об'єктах і різних російських містах — від Чорного моря до джерела Волги. 

СБУ
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НПЗ
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