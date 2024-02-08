Удари по нафтогазовій інфраструктурі РФ — експерт пояснив, чому це важливо

палаючий нафтовий об'єкт в РФ. Фото: росЗМІ

У Росії за місяць спалахнули три заводи по переробці нафти, нафтовий термінал і кілька нафтових баз. Загалом дрони атакували інфраструктуру, яка торік принесла Російській Федерації третину експортних надходжень. Географія ударів при цьому дуже широка — від Чорного моря до витоків Волги.

Про це йдеться у матеріалі Forbes у четвер, 8 лютого.

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Напади на нафтові об'єкти в РФ

У ніч на 3 лютого 2024-го у російському Волгограді горів нафтопереробний завод (НПЗ) "Лукойла". Два українські ударні безпілотники атакували завод на відстані понад 300 км від східного українсько-російського кордону.

Загалом, Волгоградський НПЗ — сьомий об’єкт нафтової галузі Росії, де була пожежа з початку 2024 року. До цього ціллю став нафтопереробний завод у Ярославлі, "Славнефть-ЯНОС", який може переробляти близько 15 млн т нафти на рік.

Він розташований на відстані понад 700 км від українсько-російського кордону. Це — найвіддаленіша з сімох цілей українських дронів. В окремих випадках російські чиновники визнавали атаку дронами. Спецоперації могли проводити українська розвідка і Служба безпеки України.

Мета атак на нафтові родовища РФ

"Експорт російської сирої нафти — джерело грошей, яке дозволяє продовжувати війну", — пояснює керівник моніторингової групи з санкцій та свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

У зв'язку з цим атаки на дані об'єкти є законними військовими цілями.

Зараз важко передбачити, де буде наступна атака. Якщо орієнтуватися на сиру нафту, то пріоритетним об'єктом може бути Новоросійськ, адже через нього Росія експортує близько 60% ресурсу.

На другому місці за обсягами — перевалка з одного судна на інше 15% експорту нафти північніше Керченської протоки. Ще менше йде через Тамань і Туапсе.

Раніше ми повідомляли, що дрони, що належать Службі безпеки, здійснили атаку на стратегічно значущий об'єкт противника. Йдеться про нафтопереробний завод у Туапсе.