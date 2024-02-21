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Видела своими глазами — Безуглая раскритиковала подготовку обороны генералами на фронте

21 февраля 2024 00:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Видела своими глазами — Безуглая раскритиковала подготовку обороны генералами на фронте
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Марьяна Безуглая / lb.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что генералы плохо спланировали и проконтролировали строительство оборонных укреплений на фронте. По ее словам, украинские военные отходили не на подготовленные рубежи, а за укрепление.

Об этом Марианна Безуглая написала в Telegram во вторник, 20 февраля.

Безуглая об обороне на передовой

"Так, ни в Северодонецке, ни в Лисичанске, ни в Авдеевке не было почти укреплений. Генералы не спланировали и не проконтролировали. В отчетах иначе, конечно", — отметила нардеп.

Коллаж Марьяны Безуглой
Восточный Бахмут, 31 декабря 2022 года. Коллаж Марьяны Безуглой

По ее словам, особое внимание в оборонных укреплениях наблюдалось преимущественно в Бахмуте Донецкой области, однако и там были свои промахи — бойцы "становились за укреплениями, а не на подготовленных рубежах".

Безуглая подчеркнула, что видела все своими глазами и была очень удивлена, когда никто, кроме нее, не был на восточном берегу Бахмута, где продолжались ожесточенные бои.

"Это все видела собственными глазами, а вот в памяти запечатлелась трагикомическая ситуация, когда за столом с бумажной картой в батальоне одной из новеньких бригад, неопытных, которую ГШ ВСУ почему-то определил оборонять восточный берег Бахмута (!), где уже прорвались россияне, я оказалась единственной из присутствующих (а это были штабисты батальона, комбриг (!) и отвечавший за оборону города генерал), которая побывала на восточном берегу у солдат в полосе ответственности данной бригады", — рассказала она.

Видела своими глазами — Безуглая раскритиковала подготовку обороны генералами на фронте - фото 2

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Марьяны Безуглой
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Марьяны Безуглой

Напомним, что Безуглая недавно высказалась по поводу кадровых изменений в военном командовании. По ее словам, "революции не случилось, но "паркетных" убрали".

Как известно, нардеп отметилась своими резкими высказываниями по поводу бывшего Главнокомандующего Валерия Залужного. Безуглая обвиняла генерала в том, что он "не имеет плана войны" и требовала его увольнения.

Марьяна Безуглая
ВСУ
Донецкая область
Генштаб ВСУ
Бахмут
война в Украине
війна

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