Арахамия объяснил, почему страны НАТО не готовы к масштабной войне

Народный депутат Давид Арахамия. Фото: скриншот с видео

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после того, как страны НАТО увидели фронт в Украине шириной 1300 км и поняли, какое количество оружия нужно, они были "в шоке". Ведь половина того, что "работало на бумагах НАТО", не работает на фронте.

Об этом он сказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук, которое опубликовано на ее YouTube-канале в четверг, 22 февраля.

Почему западные партнеры не ожидали такого масштаба войны в Украине

По словам политика, экс-президент США Дональд Трамп отмечал, что страны-члены НАТО недостаточно платили взносы для того, чтобы американские военные защищали Европу в случае нападения.

"Европейцы в полном шоке, потому что они ничего не делали, они 10 лет говорили, что доктрина НАТО меняется, не нужно уже так много артиллерии, войск, пусть будет только высокоточное оружие. Так они жили последние 10 лет", — добавил нардеп.

Арахамия отметил, что в НАТО поняли, что половина из того, что написано на бумаге, не работает на практике.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили, что Конгресс США примет законопроект с помощью, в которую будет входить наиболее нужное оружие для ВСУ.

Также мы писали, что в Дании объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма составляет 247,4 млн долларов.