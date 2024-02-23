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Арахамія пояснив, чому країни НАТО не готові до масштабної війни

23 лютого 2024 13:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Арахамія пояснив, чому країни НАТО не готові до масштабної війни
Народний депутат Давид Арахамія. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що після того, як країни НАТО побачили фронт в Україні шириною 1300 км та зрозуміли, яка кількість зброї потрібна, вони були "в шоці". Адже половина того, що "працювало на паперах НАТО", не працює на фронті.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, яке опубліковано на її YouTube-каналі в четвер, 22 лютого.

Чому західні партнери не очікували такого масштабу війни в Україні

За словами політика, експрезидент США Дональд Трамп наголошував на тому, що країни-члени НАТО не достатньо платили внесків для того, аби американські військові захищали Європу в разі нападу.

"Європейці в повному шоці, тому що вони нічого не робили, вони 10 років казали, що доктрина НАТО змінюється, не треба вже так багато артилерії, військ, нехай буде лише високоточна зброя. Так вони жили останніх 10 років", — додав нардеп. 

Арахамія зауважив, що в НАТО зрозуміли, що половина з того, що написано на папері, не працює на практиці. 

Нагадаємо, раніше у Пентагоні повідомили, що Конгрес США ухвалить законопроєкт з допомогою, куди буде входити найбільш потрібна зброя для ЗСУ. 

Також ми писали, що у Данії оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума становить 247,4 млн доларів. 

Давид Арахамія
США
зброя
військова техніка
війна в Україні
Росія

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