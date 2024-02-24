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ВСУ отбросили россиян возле Новомихайловки, — Deep State

24 февраля 2024 02:53
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
ВСУ отвергли россиян возле Новомихайловки, — Deep State
Карта войны в Донецкой области Фото: Deep State
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Вооруженные силы Украины отбросили россиян возле села Новомихайловка в Донецкой области.

Об этом сообщает Deep State в пятницу, 23 февраля.

Какая ситуация на фронте 23 февраля

В ночь на 23 февраля россияне с помощью дрона-камикадзе атаковали сельхозпредприятие в Краматорском районе Донецкой области. В результате удара испорчено 480 тонн семян зерновых культур, которые готовили к посевной.

За прошедшее добывшее Силы обороны отбили атаки россиян возле Ивановского в Донецкой области и поразили состав боеприпасов противника.

Также на фронте продолжаются позиционные бои недалеко от Купянска и Кременной, а также у Бахмута в районе Клищиевки.

Напомним, воздушные силы Украины 14 января уничтожили военный самолет воздушно-космических сил РФ А-50. Он осуществлял дежурство в районе Кирилловки Запорожской области.

Также в материале Новости.LIVE мы рассказали , чем был важен для россиян этот самолет, сколько он стоил и какое количество А-50 еще остается в составе Военно-космических сил страны-агрессора.

Воздушные силы ВС Украины 15 января подтвердили уничтожение двух самолетов ВС РФ над Азовским морем. С тех пор враг не прекращает разведывательную деятельность с помощью дронов и тактической авиации.

Добавим, начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что после уничтожения ВСУ над Азовским морем самолета А-50 в России осталось совсем немного таких самолетов .

ВСУ
Донецкая область
кибервойна
война в Украине

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