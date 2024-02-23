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Уничтожение А-50 — в ГУР раскрыли название вероятного оружия, которым сбили самолет

23 февраля 2024 23:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Уничтожение А-50 — в ГУР раскрыли название вероятного оружия, которым сбили самолет
Сбитый самолет А-50 горит после падения. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали вероятное оружие, с помощью которого Воздушным силам удалось поразить российский дальний самолет-разведчик А-50. По предварительной информации от разведчиков, машина была атакована сверхдальнобойным ЗРК С-200 "Ангара".

Об этом сообщает "Украинская правда".

ЗРК С-200 "Ангара" — что известно

Уничтожение А-50 — в ГУР раскрыли название вероятного оружия, сбитого самолетом
Ракета от ЗРК С-200 "Ангара" во время парада в Киеве. Источник: Википедия

Отметим, что С-200 "Ангара" — нетранспортабельный сверхтяжелый зенитно-ракетный комплекс, появившийся в 1967 году. ЗРК состоит из трех пунктов управления огнем, пусковой установкой и радаром П-14 "Лена". Также имеется дополнительные модификации "Вега" и "Дубна", и даже специальные варианты ракет, которые могут нести ядерную боеголовку.

Уничтожение А-50 — в ГУР раскрыли название вероятного оружия, сбитого самолетом
ТТХ и боевая мощность ЗРК С-200 "Ангара". Источник: телеканал "Эспрессо"

Сам ЗРК заряжается автоматически с помощью соответствующих механизмов, и использует полуактивное самонаведение ракет на цель. После ее обнаружения специальный радиолокатор автоматически сопровождает цель по угловым координатам, скорости и расстоянию. По данным радиолокатора, самонаводящиеся ракеты захватывают цель, после чего открывается огонь.

В июле прошлого года оккупанты уже заявляли о том, что украинские удары по военной инфраструктуре в РФ и на оккупированных территориях осуществлялись именно с помощью С-200. Они заявляли, что украинцы переделали комплекс для наземных ракетных ударов.

Уничтожение самолета А-50 — что известно

Уничтожение А-50 — в ГУР раскрыли название вероятного оружия, которым сбили самолет
А-50 на аэродроме "Оленья" в Мурманской области. Источник: росСМИ

Напомним, сегодня Воздушные силы ВСУ сбили самолет А-50 над Азовским морем. Попадание в воздушный борт произошло в 220 км от ближайшей линии фронта.

Не задолго до этого один из таких самолетов уже был уничтожен в январе: машина находилась на боевом дежурстве в районе Кирилловки Запорожской области. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, после потери А-50 у России осталось совсем немного таких самолетов.

ВСУ
самолет
Украина
ПВО
ракета
ГУР
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