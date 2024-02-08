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СМИ выяснили, кто из России зарабатывает на псевдовосстановлении разрушенного Мариуполя

8 февраля 2024 12:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
СМИ выяснили, кто из России зарабатывает на псевдовосстановлении разрушенного Мариуполя
Разрушен Мариуполь после прихода россиян. Фото: Pexels
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После начала полномасштабного вторжения РФ город Мариуполь в Донецкой области разрушен на 95% и для его восстановления понадобится около 20 лет. Сейчас российские пропагандисты транслируют вроде бы "восстановление" Мариуполя, но на самом деле российские бизнесмены зарабатывают на многомиллионных контрактах.

Об этом говорится в расследовании Financial Times.

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После захвата Мариуполя российские захватчики снимают "заказные" сюжеты о том, как они "отстраивают" город, но на самом деле реальность сильно отличается от пропаганды. Журналисты выяснили, пока мариупольцы живут в полуразрушенных домах без соответствующих коммунальных услуг, российские бизнесмены набивают карманы на многомиллионных контрактах.

Издание процитировало слова местного строителя Максима, который рассказывал, что одна из фирм Р-Строй получила контракт на восстановление разрушенного россиянами города. Она была создана в мае 2022 года сразу после российского захвата Мариуполя. Работники фирмы взялись за "восстановление" дома Максима в октябре 2022 года, как раз в пору дождей и наступление холода.

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Условия в домах мариупольцев. Фото: FT

"Тогда было ветрено и сильно дождило, но "рабочие" компании все равно вынесли большую часть окон, и квартиры заливало водой. Новые окна, которые привезли за месяц, оказались не того размера. "Рабочие" установили их вверх ногами или так, что они выступали со стен. Отопление в доме не было до конца февраля, большая часть мебели в квартирах не выдержала влаги, полы раздулись и прогнулись. Почти через год после начала работ жители до сих пор боролись за то, чтобы Р-Строй отремонтировал их дом и исправил дополнительный ущерб, нанесенный их же "строителями"", — пишет FT.

Россияне тянут Мариуполь в СССР

Мэр Мариуполя Вадим Бойко рассказал, что Мариуполь разрушен на 95% и для его полного обновления понадобится около 20 лет. Однако россияне составили план-"развитие" разрушенного города в 2022-2035 годах, в частности, "восстановление зданий в историческом центре", "трамвайную и автобусную сети", "велосипедную инфраструктуру" и т.д.

  • Мариуполь до войны. Фото: t.me/mariupolrada
  • Мариуполь после войны. Фото: t.me/mariupolrada
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"Они не учли того, как развился и расстроился украинский город, ведь их документы основывались на устаревших украинских планах, созданных до 2016 года. За годы, предшествовавшие войне, город упорядочил бюрократическую систему, инвестировал в сферу услуг и инфраструктуру и создал новые общественные пространства. Россияне тянут нас обратно в советское время", — цитирует издание городского голову Мариуполя.

Какие деньги крутятся на "развитии" города и куда они деваются

В расследовании FT отмечает, что контракты, заключенные с такими компаниями как Р-Строй, от имени минстроя России администрирует полугосударственная организация под названием "Единый заказчик". Судя по документам, в 2024-2026 годах эта организация должна получить 445 млрд рублей (5 млрд долларов) на распределение среди субподрядчиков, которые якобы должны заниматься "восстановлением" разрушенной российскими войсками инфраструктуры. В документах отмечено, что во второй половине 2022 года Р-Строй получил 37 млн долларов — одна из 22 компаний, которым, как утверждается, выделили деньги.

Журналисты нашли в Мариуполе 55 проектов, в которых участвует Р-Строй. Среди них — "реконструкция" стадиона Ильичевец, двух университетских кампусов и десятков жилых домов на левом берегу.

Жители домов, "восстановлением" которых должна заниматься компания, жалуются на отсутствие плана работ, квалифицированного персонала и ремонта.

Кто владелец Р-Строй

Журналисты узнали, что владелец Р-Строй миллиардер Алексей Репик, находящийся под санкциями Великобритании за "тесные рабочие отношения с Путиным".

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Алексей Репик. Фото: росСМИ

Санкции против него также ввела Канада, но не США или ЕС. Ни самая компания, ни ее владельцы сейчас не под санкциями.

Напомним, в оккупированный Мариуполь за два года заселилось значительное количество россиян, они теперь занимают должности в оккупационных органах власти, медицинских учреждениях и разных организациях. И те украинцы, у которых нет российского паспорта, сталкиваются с тем, что не могут получить услуги.

Кроме того, россияне активно продают разрушенные квартиры украинцев в Мариуполе. При этом российские агенты недвижимости утверждают, что квартиры нуждаются в ремонте, но это компенсируется шикарным видом из окна.

Мариуполь
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деньги
бизнес
война в Украине
Россия

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