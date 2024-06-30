Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ЗСУ arrow Жорін розповів про корпорацію зла, яка досить швидко готується до війни arrow

Жорін розповів про корпорацію зла, яка досить швидко готується до війни

30 червня 2024 01:23
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Максим Жорін вважає, що тоталітарні держави готуються до війни досить серйозно та швидко, на відміну від Заходу
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Тоталітарні держави, які співпрацюють з Росією, готуються до війни досить серйозно та швидко. І, на відміну від Заходу, рішучіші у своїх діях.

Про це на своїй сторінці у Telegram написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін, коментуючи новину про можливу відправку військових КНДР на окуповані території України. 

Читайте також:

Корпорація зла в реальності 

До свого допису військовий прикріпив відео показового виступу військових Північної Кореї перед лідером КНДР. У ролику солдати демонструють прийоми рукопашного бою, а також руками та ногами розбивать бетонні плити.  

"Якщо серйозно, то коаліція тоталітарних держав готується до війни набагато серйозніше та швидше, ніж можна подумати. І на відміну від Заходу, вони мають рішучість в своїх діях. Справжня корпорація зла в реальному житті", — вважає військовий.

Раніше колишній командир бригади "Азов" заявив, що Дагестан є передвісником майбутнього Росії. За його словами, така країна неминуче зіткнеться з громадянською війною.

Також ми повідомляли, що на думку Жоріна, в охороні нардепа Тищенка є люди з ОПЗЖ, які співпрацювали з Іллею Ківою.

війна
ЗСУ
КНДР
окупація
Росія
Максим Жорін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони