Максим Жорін вважає, що тоталітарні держави готуються до війни досить серйозно та швидко, на відміну від Заходу

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin

Тоталітарні держави, які співпрацюють з Росією, готуються до війни досить серйозно та швидко. І, на відміну від Заходу, рішучіші у своїх діях.

Про це на своїй сторінці у Telegram написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін, коментуючи новину про можливу відправку військових КНДР на окуповані території України.

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Корпорація зла в реальності

До свого допису військовий прикріпив відео показового виступу військових Північної Кореї перед лідером КНДР. У ролику солдати демонструють прийоми рукопашного бою, а також руками та ногами розбивать бетонні плити.

"Якщо серйозно, то коаліція тоталітарних держав готується до війни набагато серйозніше та швидше, ніж можна подумати. І на відміну від Заходу, вони мають рішучість в своїх діях. Справжня корпорація зла в реальному житті", — вважає військовий.

Раніше колишній командир бригади "Азов" заявив, що Дагестан є передвісником майбутнього Росії. За його словами, така країна неминуче зіткнеться з громадянською війною.

Також ми повідомляли, що на думку Жоріна, в охороні нардепа Тищенка є люди з ОПЗЖ, які співпрацювали з Іллею Ківою.