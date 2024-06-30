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Жорин рассказал о корпорации зла, которая достаточно быстро готовится к войне

30 июня 2024 01:23
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Максим Жорин считает, что тоталитарные государства готовятся к войне достаточно серьезно и быстро, в отличие от Запада
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Тоталитарные государства, сотрудничающие с Россией, готовятся к войне достаточно серьезно и быстро. И, в отличие от Запада, более решительны в своих действиях.

Об этом на своей странице в Telegram написал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин, комментируя новость о возможной отправке военных КНДР на оккупированные территории Украины.

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Корпорация зла в реальности

К своему посту военный прикрепил видео показательного выступления военных Северной Кореи перед лидером КНДР. В ролике солдаты демонстрируют приемы рукопашного боя, а также руками и ногами разбивают бетонные плиты.

"Если серьезно, то коалиция тоталитарных государств готовится к войне гораздо серьезнее и быстрее, чем можно подумать. И в отличие от Запада, они имеют решительность в своих действиях. Настоящая корпорация зла в реальной жизни", — считает военный.

Ранее бывший командир бригады "Азов" заявил, что Дагестан является предвестником будущего России. По его словам, такая страна неизбежно столкнется с гражданской войной.

Также мы сообщали, что, по мнению Жорина, в охране нардепа Тищенко есть люди из ОПЗЖ, которые сотрудничали с Ильей Кивой.

война
ВСУ
КНДР
оккупация
Россия
Максим Жорин

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