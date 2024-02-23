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Жителі російського хутора опублікували перші знімки та відео з уламками збитого А-50

23 лютого 2024 22:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Жителі російського хутора опублікували перші знімки та відео з уламками збитого А-50
Уламок літака А-50. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Місцеві жителі хутора Борец Труда у Росії виявили уламки збитого літака А-50. Попередньо люди знайшли хвостовий стабілізатор.

Про це повідомив Telegram-канал "Кримсьий ветер" у п'ятницю, 23 лютого.

Уламки збитого А-50 на території РФ

На вказаному відео чоловік каже, що на хуторі Борец Труда було виявлено крила літака А-50.

"Бачиш? Назва його 344-А Вузол Невський Р.В. А он ще один уламок. Бачиш, який великий. Ось куля потрапила, крило впало, бачиш", — каже автор відео.

На кадрах дійсно можна побачити фрагменти літаків і, судячи з усього, це крило.

Зазначимо, у п'ятницю, 23 лютого, українські військові успішно збили російський літак А-50У, призначений для далекого радіолокаційного виявлення. Літак розпочав падіння в районі міста Єйськ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України наголосили, що цей "цінний російський літак" було знищено завдяки координації з Повітряними силами ЗСУ над Азовським морем.

Нагадаємо, у матеріалі Новини.LIVE ми розповіли, чим був важливим для росіян цей літак, скільки він коштував і скільки А-50 ще залишається у складі Військово-космічних сил країни-агресора.

За словами голови ГУР Кирила Буданова, після втрати А-50 у Росії залишилося зовсім небагато таких літаків.

Також Повітряні сили ЗС України 15 січня підтвердили знищення двох літаків ЗС РФ над Азовським морем. З того часу ворог не припиняє розвідувальну діяльність за допомогою дронів та тактичної авіації.

ЗСУ
росіяни
військові
літаки
ліквідація
війна в Україні
Росія
Повітряні Сили ЗСУ

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