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Жители российского хутора опубликовали первые снимки и видео с обломками сбитого А-50

23 февраля 2024 22:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Жители российского хутора опубликовали первые снимки и видео с обломками сбитого А-50
Обломок самолета А-50. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Местные жители хутора Борец Труда в России обнаружили обломки сбитого самолета А-50. Предварительно люди нашли хвостовой стабилизатор.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" в пятницу, 23 февраля.

Обломки сбитого А-50 на территории РФ

На указанном видео, мужчина говорит, что на хуторе Борец Труда были обнаружены крылья самолета А-50.

"Видишь? Название его 344-А Узел Невский Р.В. А вон еще один обломок. Видишь, какой большой. Вот пуля попала, крыло упало, видишь", — говорит автор видео.

На кадрах, действительно, можно увидеть фрагменты самолеты и судя по всему это крыло. 

Отметим, в пятницу, 23 февраля, украинские военные успешно сбили российский самолет А-50У, предназначенный для дальнего радиолокационного обнаружения. Самолет начал падение в районе города Ейск. 

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подчеркнули, что этот "ценный российский самолет" был уничтожен благодаря координации с Воздушными силами ВСУ над Азовским морем.

Напомним, материале Новини.LIVE мы рассказали, чем был важен для россиян этот самолет, сколько он стоил и какое количество А-50 еще остается в составе Военно-космических сил страны-агрессора.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, после потери А-50 в России осталось совсем немного таких самолетов.

Также Воздушные силы ВС Украины 15 января подтвердили уничтожение двух самолетов ВС РФ над Азовским морем. С тех пор враг не прекращает разведывательную деятельность с помощью дронов и тактической авиации.

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