Жители российского хутора опубликовали первые снимки и видео с обломками сбитого А-50
Местные жители хутора Борец Труда в России обнаружили обломки сбитого самолета А-50. Предварительно люди нашли хвостовой стабилизатор.
Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" в пятницу, 23 февраля.
Обломки сбитого А-50 на территории РФ
На указанном видео, мужчина говорит, что на хуторе Борец Труда были обнаружены крылья самолета А-50.
"Видишь? Название его 344-А Узел Невский Р.В. А вон еще один обломок. Видишь, какой большой. Вот пуля попала, крыло упало, видишь", — говорит автор видео.
На кадрах, действительно, можно увидеть фрагменты самолеты и судя по всему это крыло.
Отметим, в пятницу, 23 февраля, украинские военные успешно сбили российский самолет А-50У, предназначенный для дальнего радиолокационного обнаружения. Самолет начал падение в районе города Ейск.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины подчеркнули, что этот "ценный российский самолет" был уничтожен благодаря координации с Воздушными силами ВСУ над Азовским морем.
Напомним, материале Новини.LIVE мы рассказали, чем был важен для россиян этот самолет, сколько он стоил и какое количество А-50 еще остается в составе Военно-космических сил страны-агрессора.
По словам главы ГУР Кирилла Буданова, после потери А-50 в России осталось совсем немного таких самолетов.
Также Воздушные силы ВС Украины 15 января подтвердили уничтожение двух самолетов ВС РФ над Азовским морем. С тех пор враг не прекращает разведывательную деятельность с помощью дронов и тактической авиации.
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