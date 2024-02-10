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Зеленський зустрівся з оновленим військовим керівництвом країни

10 лютого 2024 19:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський зустрівся з оновленим військовим керівництвом країни
Президент Зеленський з військовими керівниками. Фото: Telegram Зеленського
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з оновленим військовим керівництвом України. Серед інших були присутні міністр оборони України Рустем Умєров, новопризначений Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, очільники Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, а також інші військові функціонери та бойові командири.

Про це Зеленський написав у Telegram у суботу, 10 лютого.

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Зеленський обговорив майбутні дії та заходи з новим військовим керівництвом країни. Глава держави залишився задоволений зустріччю і пообіцяв українцям зміни.

"Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда — ефективна. Зміни — будуть", — пообіцяв президент.

Також він закликав українців витрачати на захист і перемогу України більше сили та можливостей. 

нарада
Військові на нараді у Зеленського. Фото: Telegram Зеленського
нарада
Сирський на нараді у Зеленського. Фото: Telegram Зеленського
нарада
Військові на нараді в президента. Фото: Telegram Зеленського

Раніше ми повідомляли, що Зеленський призначив Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України замість Валерія Залужного, який сьогодні пішов у відставку.

Нагадуємо, що Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський привітав генерал-майора Анатолія Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генерального штабу.

Володимир Зеленський
МВС
СБУ
ЗСУ
Україна
Сирський
Умєров

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