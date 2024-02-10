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Зеленский встретился с обновленным военным руководством страны

10 февраля 2024 19:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский встретился с обновленным военным руководством страны
Президент Зеленский с военными руководителями. Фото: Telegram Зеленского
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с обновленным военным руководством Украины. Среди других присутствовали министр обороны Украины Рустем Умеров, новоназначенный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский, руководители Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а также другие военные функционеры и боевые командиры.

Об этом Зеленский написал в Telegram в субботу, 10 февраля.

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Зеленский провел совещание

Зеленский обсудил предстоящие действия и мероприятия с новым военным руководством страны. Глава государства остался доволен встречей и пообещал украинцам перемены.

"Важные совещания сегодня. Продолжаем обновление Сил обороны и безопасности Украины. Команда эффективная. Изменения будут", — пообещал президент.

Также он призвал украинцев тратить на защиту и победу Украины больше сил и возможностей.

совещание
Военные на совещании у Зеленского. Фото: Telegram Зеленского
совещание
Сырский на совещании у Зеленского. Фото: Telegram Зеленского
совещание
Военные на совещании у президента. Фото: Telegram Зеленского

Ранее мы сообщали, что Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо ушедшего сегодня в отставку Валерия Залужного.

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский поздравил генерал-майора Анатолия Баргилевича с назначением на должность начальника Генерального штаба.

Владимир Зеленский
МВД
СБУ
ВСУ
Украина
Сирский
Умеров

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