Зеленский встретился с обновленным военным руководством страны

Президент Зеленский с военными руководителями. Фото: Telegram Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с обновленным военным руководством Украины. Среди других присутствовали министр обороны Украины Рустем Умеров, новоназначенный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский, руководители Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а также другие военные функционеры и боевые командиры.

Об этом Зеленский написал в Telegram в субботу, 10 февраля.

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Зеленский обсудил предстоящие действия и мероприятия с новым военным руководством страны. Глава государства остался доволен встречей и пообещал украинцам перемены.

"Важные совещания сегодня. Продолжаем обновление Сил обороны и безопасности Украины. Команда эффективная. Изменения будут", — пообещал президент.

Также он призвал украинцев тратить на защиту и победу Украины больше сил и возможностей.

Военные на совещании у Зеленского. Фото: Telegram Зеленского

Сырский на совещании у Зеленского. Фото: Telegram Зеленского

Военные на совещании у президента. Фото: Telegram Зеленского

Ранее мы сообщали, что Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо ушедшего сегодня в отставку Валерия Залужного.

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский поздравил генерал-майора Анатолия Баргилевича с назначением на должность начальника Генерального штаба.