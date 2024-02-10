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Зеленский отреагировал на атаку россиян на Харьков, от которой погибла целая семья

10 февраля 2024 15:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский отреагировал на атаку россиян на Харьков, от которой погибла целая семья
Владимир Зеленский. Фото: Официальный сайт Президента Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на террористическую подобную российских захватчиков против Харькова. Он подчеркнул, что в результате этого преступления погибли по меньшей мере семь человек, среди них целая семья с тремя детьми.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в субботу, 10 февраля.

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"Реальность всегда говорит больше, чем любые слова. Прошлой ночью из-за пожара после удара "шахедов" в Харькове погибла целая семья: родители и трое детей. Старшему сыну, Алексею, 7 лет, среднему, Михаилу, 4 года, младший — Павел , ему было 7 месяцев. Дети, которые еще не успели увидеть жизнь и были убиты из-за российского безумия", — сообщил президент.

Он добавил, что также погибла еще одна семья, которая состояла из супругов, и выразила соболезнования родным и близким.

Зеленский отметил, что спасательная операция на месте в Харькове продолжается. Пока удалось спасти четырех человек, и среди них один ребенок.

"Десятки людей эвакуированы. Все нужные службы привлечены, и каждому пострадавшему будет предоставлена необходимая помощь", — подчеркнул президент.

Также глава государства поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и украинцев в это сложное время.

"Каждое проявление поддержки критически важно. И также важно понимать, что террор не может оставаться безнаказанным. Террор не может оставаться без справедливого ответа. Террористы должны проиграть эту войну, которую они начали", — призвал президент.

Он также добавил, что Россия должна ответить за каждую разрушенную и уничтоженную ею жизнь. Только так безопасность для всех снова станет реальностью.

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Разрушенное в результате российской атаки здание. Фото: ГСЧС
обстрел
Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС
обстрел
Пожарный борется с огнем. Фото ГСЧС
обстрел
Горящее здание. Фото: ГСЧС

Напомним, что 9 февраля Россия ударила по автозаправочной станции в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки разлилось горючее, площадь пожара составляет 3700 кв. м. А глава Харьковской ОВ Олег Синегубов рассказал о местах попадания после обстрела.

Прокуратура сообщила, что спасатели обнаружили тело погибшего во время пожара. Но вскоре количество жертв резко возросло. Среди погибших есть дети.

Вскоре мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе количество пострадавших в результате ночной атаки российских дронов возросло до 57 человек. Эти люди остались без ничего, поскольку Россия уничтожила их дома.

Владимир Зеленский
война
Харьков
Украина
жертвы

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