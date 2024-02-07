Зеленський у новому зверненні заявив, що мета України — завдати РФ максимальних системних втрат

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський відзначив бойові бригади, які професійно борються з російськими окупантами. Він подякував військовим за міцність. Глава держави також розповів про наслідки сьогоднішньої ранкової атаки. Він наголосив, що завдання України — завдати РФ максимальних системних втрат.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні у середу, 7 лютого.

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За словами Зеленського, у Києві ще до вечора тривав розбір завалів після російського ранкового удару.

"Миколаїв, Харків, Львівська область, Дніпропетровщина, Хмельниччина, Київщина, Херсонщина — у цих регіонах є постраждалі, є пошкодження. Ми відповімо Росії на кожну ракету й кожен "шахед", — наголосив він.

Глава держави зазначив, що ціль цього року — не лише максимально посилити повітряний щит України і далекобійні можливості, а й завдати Росії максимальних системних втрат. Зокрема, це стосується заморожених активів РФ.

Які бригади відзначив Зеленський

За словами глави держави, сьогодні є за що відзначити 47-му окрему механізовану бригаду, яка перебуває на Авдіївському напрямку. Він подякував військовим за хоробрість. Зеленський також відзначив 79-ту окрему бригаду ДШВ на Мар'їнському напрямку.

"Бахмутський напрямок — 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" — молодці, воїни! Сіверський напрямок — 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Мазепи та 81-ша окрема аеромобільна бригада. Дякую всім вам, воїни, за вашу міцність! І, звичайно, наші артилеристи — 40-а окрема артилерійська бригада. Дякую за влучність!" — наголосив він.

Президент подякував всім, хто б’ється заради України, хто захищає небо та безпеку в Чорному морі. Зеленський також висловив вдячність всім, хто допомагає країні та кожному, хто працює заради того, щоб Україна могла вистояти й досягти своїх власних цілей у війні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Росеном Желязковим та парламентарями Народних зборів Болгарії. Глава держави подякував їм за допомогу.

Також ми писали, що Володимир Зеленський, ймовірно, поїде до Німеччини наприкінці наступного тижня. Очікується, що український лідер відвідає Мюнхенську безпекову конференцію.