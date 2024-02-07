Зеленский в новом обращении заявил, что цель Украины — нанести РФ максимальные системные потери

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский отметил боевые бригады, которые профессионально борются с российскими оккупантами. Он поблагодарил военных за стойкость. Глава государства также рассказал о последствиях сегодняшней утренней атаки. Он подчеркнул, что задача Украины — нанести РФ максимальные системные потери

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении в среду, 7 февраля.

Читайте также:

Утренний обстрел Украины

По словам Зеленского, в Киеве еще до вечера продолжался разбор завалов после российского утреннего удара.

"Николаев, Харьков, Львовская область, Днепропетровщина, Хмельницкая область, Киевщина, Херсонщина — в этих регионах есть пострадавшие, есть повреждения. Мы ответим России на каждую ракету и каждый "шахед", — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что цель этого года — не только максимально усилить воздушный щит Украины и дальнобойные возможности, но и нанести России максимальные системные потери. В частности, это касается замороженных активов РФ.

Какие бригады отметил Зеленский

По словам главы государства, сегодня есть за что отметить 47-ю отдельную механизированную бригаду, которая находится на Авдеевском направлении. Он поблагодарил военных за храбрость. Зеленский также отметил 79-ю отдельную бригаду ДШВ на Марьинском направлении.

"Бахмутское направление — 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" — молодцы, воины! Северское направление — 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Мазепы и 81-я отдельная аэромобильная бригада. Спасибо всем вам, воины, за вашу стойкость! И, конечно, наши артиллеристы — 40-я отдельная артиллерийская бригада. Спасибо за меткость!" — подчеркнул он.

Президент поблагодарил всех, кто сражается ради Украины, кто защищает небо и безопасность в Черном море. Зеленский также выразил благодарность всем, кто помогает стране и каждому, кто работает ради того, чтобы Украина могла выстоять и достичь своих собственных целей в войне.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Росеном Желязковым и парламентариями Народного собрания Болгарии. Глава государства поблагодарил их за помощь.

Также мы писали, что Владимир Зеленский, вероятно, отправится в Германию в конце следующей недели. Ожидается, что украинский лидер посетит Мюнхенскую конференцию безопасности.