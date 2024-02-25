Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Зеленский рассказал о важности помощи Украине от США arrow

Зеленский рассказал о важности помощи Украине от США

25 февраля 2024 17:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский рассказал о важности помощи Украине от США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усилить нашу противовоздушную оборону без США просто невозможно. По его словам, Америка — крупнейший поставщик помощи нашему государству.

Об этом глава государства сообщил во время конференции "Украина. Год 24" в воскресенье, 25 февраля.

Насколько поддержка США важна для Украины

Зеленский подчеркнул, что без США невозможно усилить украинскую противовоздушную оборону, поскольку аналогов Patriot просто нет.

"Поэтому когда мы говорим, а есть альтернатива помощи США? Где взять деньги? Деньги мы найдем, но не найдем такое количество оружия", — сказал он.

В то же время, он отметил, что Украина активно работает, чтобы ни один из наших партнеров не отвернулся от помощи и поддержки нашему обществу.

Напомним, глава государства анонсировал, что сейчас есть положительные сигналы от партнеров по передаче Украине ракет ATACAMS на 300 километров.

В то же время Зеленский также рассказал, что сейчас Украина не собирается садиться за стол переговоров с Россией. Это возможно только при условии, когда страна-агрессорка признает свое поражение.

Владимир Зеленский
США
оружие
военная помощь
"Война миров"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме