Зеленский рассказал о важности помощи Украине от США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усилить нашу противовоздушную оборону без США просто невозможно. По его словам, Америка — крупнейший поставщик помощи нашему государству.

Об этом глава государства сообщил во время конференции "Украина. Год 24" в воскресенье, 25 февраля.

Насколько поддержка США важна для Украины

Зеленский подчеркнул, что без США невозможно усилить украинскую противовоздушную оборону, поскольку аналогов Patriot просто нет.

"Поэтому когда мы говорим, а есть альтернатива помощи США? Где взять деньги? Деньги мы найдем, но не найдем такое количество оружия", — сказал он.

В то же время, он отметил, что Украина активно работает, чтобы ни один из наших партнеров не отвернулся от помощи и поддержки нашему обществу.

Напомним, глава государства анонсировал, что сейчас есть положительные сигналы от партнеров по передаче Украине ракет ATACAMS на 300 километров.

В то же время Зеленский также рассказал, что сейчас Украина не собирается садиться за стол переговоров с Россией. Это возможно только при условии, когда страна-агрессорка признает свое поражение.